PROJELERİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

AK Parti Keşan Belediye Başkanı olan Gazeteci Ferat Gülver, seçim sürecinde düzenlediği basın toplantısında Keşan'a Amfitiyatro Projesi ve Şehir Meydan Projesi, Eski cezaevine yerine Kültür merkezi Projesi, Aşağı Zafareyie Mahallesi Sıra Evler ve Şehir Parko projesi, otopark, trafik sorunu ve çözümü projesi yapacağını söylemişti.

Ferat Gülver, AK Parti'den belediye başkanlığına aday adayı olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtmiş, "Gelin bu güzel ilçeyi herkesin yaşamaktan mutlu olduğu bir kent haline getirmek için el ele çalışalım. Bunu yapabilmek için beraberce fikirler üretelim ve hayata geçirelim. Gelişen Türkiye'nin tüm avantaj ve imkanlarını Keşan'a kazandırarak geleceğimizi şekillendirelim" demişti.

Ferhat Gülver Kimdir ?

Ferat Gülver, 1966 yılında Keşan, Beyendik'te doğdu.



İlk ve ortaokulu Beyendik'te, liseyi Keşan Lisesi'nde okudu.



Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden 1988 yılında mezun oldu.



Mezuniyetinin ardından Türkiye, Sabah, ve Hürriyet gazetelerinde muhabirlik yaptı.



Başakşehir Belediyesi Basın Danışmanlığı görevini yürüttü.



Gülver, evli ve 2 çocuk babasıdır.



