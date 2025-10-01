UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray, konuk ettiği İngiliz takımı Liverpool'u 1-0'lık skorla yendi. Bu maçla birlikte sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarında İngiliz ekipleriyle 25. maçını oynadı. Bugüne kadar İngiliz temsilcilerinden Manchester United, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Leeds United, West Bromwich Albion ve Tottenham ile karşı karşıya gelen Aslan, 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı.

Liverpool ise Türk takımlarıyla oynadığı 13. müsabakada 5 mağlubiyetini yaşadı. İngiliz takımı diğer maçlarda 6 kez kazanırken, 2 defa da berabere kaldı.

Galatasaray, Liverpool maçıyla resmi maçlarda sahasındaki yenilmezlik serisini 28 yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray sahasında İngiliz ekibi Liverpool ile karşılaştı. Müsabakadan 1-0'lık skorla galip ayrılan sarı-kırmızılılar, evinde yenilmezliğine devam etti. RAMS Park'taki son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre takımı Young Boys'a kaybeden Cimbom, daha sonra iç sahada yaptığı 28 maçta mağlup olmadı.

Aslan bu süreçte Süper Lig'de 20, UEFA Avrupa Ligi'nde 5 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1 olmak üzere yaptığı 28 resmi karşılaşmada 21 galibiyet, 7 beraberlik aldı.

Galatasaray - Liverpool maçını 51 bin 160 taraftar izledi

Galatasaray ile Liverpool arasında oynanan karşılaşmayı 51 bin 160 taraftar takip etti.

UEFA Şampiyonla Ligi’nde Galatasaray sahasında İngiliz temsilcisi Liverpool ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 1-0 galip ayrılırken, taraftarlar da takımına tam destek verdi. RAMS Park’ta oynanan müsabakayı toplam 51 bin 160 taraftar izledi.

Galatasaray taraftarları maç boyunca yaptıkları tezahüratlarla takımının yanında olurken, Liverpool taraftarı da deplasman tribünündeki yerini aldı.

Okan Buruk: "Bir Türk takımının neler yapabileceğini gösterdik"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Liverpool galibiyetinin kendileri ve ülke futbolu için moral olduğunu belirterek, "Bir Türk takımının neler yapabileceğini gösterdik. O yüzden gerçekten çok mutluyum" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta karşılaştığı İngiliz ekibi Liverpool’u 1-0 mağlup etti ve bu sezonki ilk galibiyetini elde etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Çok önemli gece yaşadık. Bence sadece maçı kazanmak değil, oyun olarak da, görsel şölen olarak da iyiydik. Taraftarımızın maç öncesinden başlayan tutkusu, isteği, takımla birlikte savunma, hücum yapması önemliydi. Bu atmosferi yapan taraftarımıza teşekkür ediyorum. Taktiksel olarak çok iyi işler yaptık. Şu an Avrupa’nın en önemli takımlarından biri, en iyi kadrosuna sahip takımlarına biri. Çok iyi bir hocaya sahip. Maçın başından, sonuna kadar gol atmak için çaba sarf ettik. Erken gol bulmamız bizim için avantajdı. İkinci gol şansı da bulduk. Maçın genelinde yaptığımız mücadeleyle kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum. Çok önemli bir galibiyetti. Başta oyuncularım olmak üzere herkese teşekkür ederim. Şampiyonlar Ligi’nde ilk maçta yaşadığımız kötü tecrübe vardı. Liverpool'u yenerek orada kaybettiğimiz 3 puanı aldık. Yolumuz uzun, devam edeceğiz. Bizim için de moral oldu. Ülke futbolu için de moral oldu. Bir Türk takımının neler yapabileceğini gösterdik. O yüzden gerçekten çok mutluyum" diye konuştu.

Liverpool ve Tottenham karşılaşmalarının iki farklı maç olduğunu söyleyen Buruk, "Tottenham maçı çok daha domine ettiğimiz, çok fazla pozisyona girdiğimiz, belki 7-8 atabileceğimiz bir maçtı. Bu maçta rakibimize karşı çok az pozisyon verdik. Liverpool çok üreten, çok gole yakın, çok gol atan bir takım. Onlardan gol yemeden maçı bitirmek önemliydi. Şampiyonlar Ligi’nde galibiyet almak çok zor. Bu galibiyeti bir İngiliz takımına karşı, şampiyon bir takıma karşı yaşadığımız için çok mutluyum" şeklinde konuştu.



"Sadece 1 galibiyet aldık, yolumuz çok uzun"

Galatasaray Spor Kulübü'nün kuruluş gününün hatırlatılması üzerine sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Galatasaray camiası için hayırlı olsun, ekimin 1’inde kuruldu. Ben de futbolcu olarak uzun yıllar Avrupa’da birçok maça çıktım, teknik adam olarak maça çıkıyorum. Hep kazanmak üzerine oyunumuzu kurduk. UEFA Kupası'nı ve Süper Kupa’yı kazandık. Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Çok da değerli işler yaptığımızı düşünüyorum. Sadece 1 galibiyet aldık. Yolumuz çok uzun, 6 maç var. Liverpool maçına nasıl hazırlandıysak Bodo/Glimt maçına da aynı şekilde hazırlanmamız gerekiyor ki bu galibiyetin değerini, bundan sonraki maçlarda da gösterelim. Galatasaray’ın bu seneki hedefi Avrupa’da başarı. İyi bir kadromuz var. Birbirimize alışıyoruz. Her maç tecrübe oluyor. Geçen seneden gelen bir kadro vardı. Yeni oyuncularla birlikte birbirlerini tanıdıkları maçlar oluyor. Bugün de farklı mevkilerde oynayan oyuncularımız da vardı. Bence çok iyi iş çıkardığımızı düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.



"Bugün ilk defa tam kadro sahaya çıktık"

Oynadıkları maçlardaki farklı oyunların sorulması üzerine Okan Buruk, "Lig ile Şampiyonlar Ligi’nin konsantrasyonu farklı olabiliyor. Osimhen uzun bir süre oynamadı. Bizim için önemli bir oyuncu. Sahada onun olması her şeyi değiştiriyor. Icardi sakatlıktan çıktı, o da yeni yeni forma giriyor. Yeni gelen oyuncularımıza bakıyoruz. Bugün ilk defa tam kadro sahaya çıktık. Maçlar arasındaki farklılıklar hem adaptasyon, hem konsantrasyon, bunların hepsi bazı maçların kötü oyununa sebep veriyor. Bütün maçlar arasında bu oyuncu değişikliklerini yapacağız" diye cevap verdi.



"Liverpool’a girebileceği en az pozisyonu verdiğimizi düşünüyorum"

Kura çekiminin ardından bütün takımları seyretmeye başladıklarını ifade eden Buruk, "Frankfurt’u seyretmek ile başladık. Çok fazla seyrediyoruz. Premier Lig’de birçok maçı seyrediyoruz. O maçları seyrederken rakiplerin farklı oyunları var. Crystal Palace, daha geride karşıladı, zaman zaman baskıya gitti. Kendi dizilişimize göre en iyisini nasıl yaparız onu düşündük, 4-4-2 ile karşıladık. Bence oyun disiplininde bu baskılar önemliydi. Torreira, Lemina ve Davinson ile öne doğru baskılarında önemli toplar kazandık. Geldiğimden beri hiçbir maçı kendi sahamıza çekilerek oynamadık. Bugün de bunu uyguladık. Baskıları doğru bir şekilde yaptık. Liverpool’a girebileceği en az pozisyonu verdiğimizi düşünüyorum" açıklamasında bulundu.



"Leroy, çok önemli bir oyuncu"

Müsabakada görev almayan Alman futbolcu Leroy Sane hakkında ise sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Leroy, çok önemli bir oyuncu. Bugün oyun planımızda 3 orta saha, İlkay’ın biraz daha hem önde Osimhen’in yanında hem de orta sahada 3. olarak düşündüğüm için iki kanat oyuncusuyla oynadık. Yunus’un topa sahip olması, Barış’ın da koşuları önemliydi. İki kanat oyuncusuyla oynadım. Devamında önde olduğumuz için savunma gücü yüksek Roland ve Eren’i aldım. O yüzden Leroy’a süre veremedim. Leroy bizimle çok uyum içinde. Çok önemli ve büyük bir oyuncu. Maçın başlangıcı ve devamındaki hikayede 1-0’ı koruyacak oyuncuları tercih ettik" değerlendirmesinde bulundu.



"Bu eleştirileri de kabul etmek gerekiyor, hiç rahatsızlığım yok"

Yapılan eleştirilerin hatırlatılması üzerine Okan Buruk, "Türkiye Ligi’nde çok az maç kaybettik, beraberliğimiz de çok az. Avrupa’da yaşadığımız kötü sonuçlar oldu. Bunlarda tabii eleştiriler oldu. Bu eleştirileri de kabul etmek gerekiyor, hiç rahatsızlığım yok. Bu konuları çok da kafasına takan biri değilim. Çok büyük galibiyet yüzdemiz var. Bunun yanında sonuçlar olacak, teknik adam olarak bunları sahiplendim. Eleştiriler bence bel altı olunca can sıkıyor. Ekibe saldırıyorlar, konuşuyorlar. Sanki 3,5 senedir bu takımın başında olan bir ekip değil, bu sene oluşan bir ekip gibi konuşuyorlar. Kaç kişi antrenmanımızı izledi? Geçen sene elit kulüpler arasında yapılan bir değerlendirme var, en az sakatlık yaşayan takımlarından biriyiz. Eleştiri de olacak. Araştırarak değerlendirme yapmak daha doğru olacak. Herkes yorum yapabildiği için futbol izleniyor. Geçen basketbolla ilgili basın toplantısı oldu, orada soru gelmedi. Basketbol belki futbol kadar bilinmiyor. Herkesin teknik adam olduğunu görüyoruz, futbol bu yüzden güzel. Ben de bunu seviyorum. Ben de başka maçı izlerken yorum yapıyorum. Futbolun güzelliği bu" şeklinde konuştu.

İlkay Gündoğan'ın oyun kalitesinin çok önemli olduğunu aktaran Buruk, "Bugün en iyi yaptığı şey Osimhen ile birlikte takım savunmasını önde başlatmaktı. Mertens kadar şiddetli baskılar yapamıyor. Bugün 4 kişiyi, 2 kişi karşıladılar. Oyun içerisinde topa sahip olmak önemliydi. O da gelişim aşamasında. O da bize maç oynamadan geldi. O da hazırlanma dönemi geçiriyor. Hem oyun zekası olarak hem de takım içerisindeki liderlik olarak bize destek veriyor" dedi.



"Beşiktaş’ın gelişimini net bir şekilde görüyoruz"

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile evinde oynayacakları Beşiktaş derbisiyle ilgili gelen soruya sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Sergen hocaya teşekkür ediyorum. Ona da hayırlı olsun. Beşiktaş’ın gelişimini net bir şekilde görüyoruz. İlk 45 dakikadaki oyunlarını gördük. Önemli bir maça çıkacağız. Aynı konsantrasyonu yaşayacağımız bir derbiye çıkıyoruz. Maça odaklanma eksiğimizin olacağını düşünmüyorum. Bu moral bizi bir sonraki maça daha güçlü bir şekilde hazırlıyor. Milli takım arasından beri hiç izin yapmadık. Yarın izin verdim. Primden çok izne daha çok sevindiler. Yarın toparlanacaklar, bir sonraki maça en güçlü şekilde hazırlanacağız. Çok önemli bir takıma karşı oynayacağız. Beşiktaş’ın yükselişte olduğunu söylemek istiyorum. Biz de 8’de 8 motivasyonuyla bu maça çıkacağız" diye cevap verdi.