Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, başantrenör Yakup Sekizkök ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına İtalyan antrenör Gianmarco Pozzecco’yu getirdi. Sarı-kırmızılı kulüp, Pozzecco’nun 5 Ocak 2026 itibarıyla görevine başlayacağını duyurdu.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Galatasaray Erkek Basketbol Takımımız, kulüp ve milli takım düzeyinde edindiği antrenörlük tecrübesiyle Avrupa basketbolunun önemli figürlerinden biri olan Gianmarco Pozzecco ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar geçerli olacak sözleşmeye imza atmıştır. Yeni başantrenörümüz Gianmarco Pozzecco’ya görevinde başarılar diliyor, Galatasaray ailesine hoş geldin diyoruz” ifadelerine yer verildi.

Oyunculuktan Avrupa’nın Önemli Koçlarına

Oyunculuk kariyerinde Varese, Fortitudo Bologna ve Khimki gibi önemli kulüplerin formasını giyen Gianmarco Pozzecco, İtalya Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonaları ve 2004 Atina Olimpiyatları’nda görev aldı. Kulüp düzeyinde ise İtalya Serie A şampiyonlukları yaşadı ve EuroLeague finallerinde mücadele etti.

Antrenörlükte Avrupa Başarısı

Aktif basketbolculuk kariyerinin ardından antrenörlüğe adım atan Pozzecco, Sassari ile 2019 yılında FIBA Europe Cup şampiyonluğu yaşadı. Aynı yıl FIBA Europe Cup Yılın Antrenörü seçilen İtalyan çalıştırıcı, bu başarısının ardından Milano, ASVEL ve Cedevita gibi Avrupa’nın önde gelen kulüplerinde görev yaptı.

Pozzecco, 2022-2025 yılları arasında İtalya Milli Takımı başantrenörü olarak EuroBasket ve Dünya Kupası organizasyonlarında ülkesini temsil etti.

Galatasaray yönetimi, Gianmarco Pozzecco’nun tecrübesi ve enerjisiyle sarı-kırmızılı ekibi yeni başarılara taşımasını hedefliyor.