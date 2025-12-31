Galatasaray, futbolda 2025 yılını başarılı bir şekilde geçirirken, Trendyol Süper Lig'i ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandı. Sarı-kırmızılılar, bu yıl elde ettiği başarılarının yanında önemli futbolcuları da kadrosuna kattı.



54 resmi maç oynadı

Galatasaray, 2025 yılı içerisinde Süper Lig'de 37, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6, Türkiye Kupası'nda 7 ve UEFA Avrupa Ligi'nde de 4 olmak üzere 54 resmi maç oynadı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 37 galibiyet elde ederken, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Aslan, söz konusu mücadelelerde 115 gol sevinci yaşarken, 48 de gol yedi.



5. yıldızı kazandı

Galatasaray, Süper Lig'in 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamladı ve formasına 5. yıldızı takmaya hak kazanan ilk takım oldu. Sarı-kırmızılılar, ligde Fenerbahçe ile birlikte şampiyonluk yarışı yaşarken, 95 puanla zirvede yer aldı ve üst üste 3, toplamda da 25. kez şampiyonluk kupasını kazandı.



Türkiye Kupası da Galatasaray'ın

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2024-2025 sezonun finalinde Galatasaray, Trabzonspor ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar, Gaziantep'te oynanan finalde bordo-mavilileri 3-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Aslan bu sonuçla Türkiye Kupası'nı 19. kez kazandı.



Victor Osimhen ligde gol kralı oldu

Galatasaray’ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu gol kralı olarak tamamladı. Osimhen, ligde oynadığı 30 maçta 26 gol sevinci yaşadı.



2025 yılını da ligde lider tamamladı

2025-2026 sezonunda Süper Lig'in 18. haftasında evinde Kasımpaşa'yı mağlup eden Galatasaray, 2025 yılını zirvede tamamladı. Bu sezon şu ana kadar 42 puan toplayan sarı-kırmızılılar, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin 3 puan önünde yer aldı.



UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turunda veda etti

Galatasaray, 2025 yılında UEFA Avrupa Ligi'nde 4 maç yaptı. Sarı-kırmızılılar, lig aşamasında Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kalırken, Ajax'a da deplasmanda 2-1 kaybetti. Cimbom, UEFA Avrupa Ligi'ne son 16 play-off turunda ise AZ Alkmaar'a 4-1 ve 2-2'lik skorla elendi.



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam ediyor

Galatasaray, 2025-2026 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyor. Sarı-kırmızılılar ligde oynanan 6 haftada 3 galibiyet, 3 mağlubiyetle 9 puan topladı ve 18. sırada yer aldı. Aslan bu süreçte sahasında karşılaştığı Liverpool'u 1-0 mağlup ederek dikkat çekti. Cimbom ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 3 galibiyet alarak 13 yıl sonra bu başarısını tekrarladı.



5 derbiye çıktı

Galatasaray, geride kalan yılda Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 5 derbiye çıktı. Sarı-kırmızılılar 1 galibiyet elde ederken, 3 defa berabere kaldı, 1 kez de mağlup oldu. Aslan, 2024-2025 sezonu Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'yi, Kadıköy'de 2-1 yenerek rakibini eledi.



Victor Osimhen rekor bedelle transfer oldu

Galatasaray, geçtiğimiz sezon İtalyan ekibi Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'i rekor bedelle transfer etti. Sarı-kırmızılılar, Osimhen için 75 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek Türkiye'de bonservis rekoru kırdı.

Galatasaray ayrıca Fransa temsilcisi Monaco'dan Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Singo için 30.77 milyon Euro, Trabzonspor'dan file bekçisi Uğurcan Çakır için de 27.5 milyon Euro bonservis verdi.



Fernando Muslera'ya veda

Galatasaray'ın efsane isimleri arasına adını yazdıran Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun 38. ve son haftasındaki RAMS Başakşehir maçıyla sarı-kırmızılılara veda etti. Galatasaray'da 14 sezon forma giyen Muslera, 551 resmi maçta oynarken, 19 kupa kazandı ve 2 gol kaydetti.



2025 yılında önemli transfer yapıldı

Galatasaray, 2025 yılında transferde önemli isimleri kadrosuna dahil etti. Sarı-kırmızılılar, 2024-2025 sezonunun ikinci transfer döneminde; Carlos Cuesta, Ahmed Kutucu, Mario Lemina, Alvaro Morata, Przemyslaw Frankowski, Eren Elmalı ve Arda Ünyay'ı transfer etti. Cimbom, 2025-2026 sezonunun birinci transfer döneminde de Leroy Sane, Victor Osimhen, Wilfried Singo, Uğurcan Çakır ve İlkay Gündoğan ile anlaştı.



Mauro Icardi 281 gün sonra döndü

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, UEFA Avrupa Ligi'nde 7 Kasım 2024 tarihinde RAMS Park'ta İngiliz ekibi Tottenham ile oynanan maçta yaşadığı sakatlıktan dolayı uzun süre sahalardan uzak kaldı. Uzun bir tedavisi süreci geçiren Icardi, 15 Ağustos 2025 tarihinde ligdeki Fatih Karagümrük karşılaşmasıyla 281 gün sonra sahalara göndü.



Osimhen 2025 yılında 37 gol kaydetti

Galatasaray'ın başarılarında önemli katkıları olan Victor Osimhen, 2025 yılında takımın da en golcü ismi oldu. Osimhen, 2025 yılında

Süper Lig, Türkiye Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı toplam 42 müsabakada rakip fileleri 37 kez havalandırdı.