TBMM Dışişleri Komisyonu on anlaşmayı görüşmek üzere toplandı. Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, komisyon toplantısının başında 12 kahraman askeri şehit verdiklerini söyleyerek, “Bunun derin üzüntüsünü yaşamaktayız. Terörün her türüyle ve kimden gelirse gelsin mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Devletimizi ve birliğimizi hedef alan hiçbir saldırının başarılı olması ve bizi yıldırması mümkün değildir. Türkiye Cumhuriyeti bu konuda hem gerekli kararlılığa hem de bununla mücadele için gerekli kudrete sahiptir. Buradan bir kez daha şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Oktay, Gazze’deki insanlık dışı durum daha da derinleşerek devam ettiğini belirterek, “Hatta Kızıldeniz’de seyrüsefer güvenliğinin kalmadığı gerekçesiyle çeşitli ülkelerce bu ülkeye kaydırılan donanma unsurları, İsrail’in Lübnan’a ve Suriye’ye yönelik eylemleri, yaşanan krizin bölgesel hatta küresel düzeydeki riskini daha artırmaktadır. Önemli nakliye firmalarının deniz taşımacılığının Kızıldeniz ve Süveyş rotası yerine başka rotalara kaydırılması kararı, küresel ekonomik etkileri olacak bir gelişme. Tabii ki bu gelişmenin yol açtığı ekonomik kayıplar Gazze’de İsrail tarafında yüzde 70’i kadın ve çocuklardan oluşan 20 binden fazla sivilin acımasızca ve ayrım yapılmaksızın İsrail saldırılarıyla öldürülmüş olması, 50 binden fazla sivilin de yaralanması yanında esasen anlamsız kalıyor. Gazze’de Hamas’la mücadele gerekçesiyle masum insanları katleden İsrail güvenlik güçleri Hamas’ın bulunmadığı Batı Şeria’da da 7 Ekim'den bu yana 300’den fazla sivil Filistinliyi öldürmüş durumda. Bu bölgede İsrail güvenlik güçlerince keyfi şekilde tutuklanan Filistinlilerin sayısı yine aynı şekilde 7 Ekim'den itibaren 4 bin 600’ü aşmış bulunuyor. Aslında, bu da hani esir değişimiyle alakalı görüşmeleri de yine kendi içerisinde ne kadar anlamsız kıldığıyla ilgili bir başka gösterge” şeklinde konuştu.

"İsveç’in NATO üyeliği konusunda değerlendirmelerimiz de neticede bu ülkenin NATO’ya katılımının ulusal çıkarlarımız ve güvenliğimiz bakımından oluşturacağı sonuçlarla ilgili olacak" diyen Oktay, "Ayrıca, İsveç makamlarının terörle mücadele, askeri malzeme satışları ve savunma sanayi iş birliği gibi konularda müttefiklerimizden beklediğimiz dayanışma ruhu içerisinde hareket edip etmeyeceği hususunu sorgulamaktayız" dedi.

İsveç makamlarının bugüne kadar attıkları adımlar ve taahhütleri memnuniyet verici olduğunu kaydeden Oktay, "Son olarak, 'Kürt Kızılayı' isimli terör destekçisi oluşumun finans kaynakları engellendiği için -bir önceki toplantımızdan bugüne kadarki gelişmeyi ifade ediyorum- İsveç’teki faaliyeti durdurması olumlu bir gelişme. Öte yandan, İsveç’in makamlarımızla iş birliği için görevlendirdiği savcının Ankara’daki temaslarının da yine olumlu ve yararlı geçtiği anlaşılıyor. Ancak İsveç’in Anayasa ve yasalarında gerçekleştirdiği değişikliklerin uygulamaya geçmesi uzun bir zaman aldı. Bu değişikliklerin özellikle terörle mücadele alanındaki somut sonuçlarını, uzun sonuçlarını da beklediğimiz ölçüde görebilmiş değiliz. Hükümetimiz İsveç'in attığı adımlar ve taahhütlerine bağlılığı konusunda yeterince ikna olarak konuyu Meclisimize sundu ancak tabii ki biz bu konuda Dışişleri Komisyonu olarak da Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak da bu konudaki kendi değerlendirmelerimizi yapmaktayız. Yapılacak bu değerlendirmelerimizin sonucunu tabii ki burada görüşmemiz belirleyecek. Bu süreçte diğer tüm konularda olduğu gibi en başından beri mutabakat çerçevesinde ve ilkeli bir şekilde hareket ettik, tüm müttefiklerimizin de benzer şekilde yine ilkeli bir yaklaşım sergilemesini beklemekteyiz. Bu yaklaşımın tüm taraflarca benimsenmesinin hem ikili hem de çok taraflı ilişki ve süreçlerin ilerletilmesine olumlu katkı sağlayacağına inanmaktayız” diye konuştu.