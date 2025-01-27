Dualarla Maneviyat Yüklü Bir Gece

Akşam namazı sonrasında Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Miraç Kandili’nin anlam ve önemine dair verilen vaazlarla devam etti. Katılımcılar, Peygamber Efendimizin (SAV) bu kutlu yolculuğunu bir kez daha andı. Gece boyunca yapılan dualarda birlik, beraberlik ve huzur için niyazda bulunuldu.

Camii Yönetiminden Özel Program

Etkinlik, Erlensee Fatih Camii Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Kaya ve Cami Din Görevlisi İbrahim Öz’ün katkılarıyla gerçekleşti. Kaya ve Öz, Miraç Kandili’nin manevi boyutunu anlatarak, katılımcılara bu kutlu geceyi idrak etmenin önemini hatırlattı.

Toplumdan Yoğun İlgi

Program, her yaştan katılımcıyı bir araya getirirken, manevi atmosferiyle unutulmaz anlara sahne oldu. Camiye akın eden cemaat, gece boyunca ibadet ederek Miraç Kandili’nin bereketini yaşadı.

Erlensee Fatih Camii’nde düzenlenen bu özel etkinlik, hem manevi bir buluşma noktası hem de İslam’ın birlik ve beraberlik mesajının güçlü bir yansıması oldu.