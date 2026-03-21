Kırgızistan'da Nevruz Coşkusu

Ana kutlama Narın şehrinde gerçekleştirildi. Törene Cumhurbaşkanı Sadır Caparov katıldı. Caparov, yaptığı konuşmada gündüz ile gecenin eşitlendiğini, doğanın uyandığını ve baharın geldiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı, konuşmasında şunları ifade etti:
"Bu yıl Nevruz’u halkımız için kutsal dağlardan biri olan AlaMışık Dağı’nın eteklerinde, Orta Asya’nın can damarı Narın Nehri kıyısında kutluyoruz. Kırgız halkıma barış, bolluk, bereket, iman ve rızık, birlik ve beraberlik diliyorum. Dünyanın dört bir yanındaki vatandaşlarımızı, yabancı büyükelçileri ve uluslararası temsilcileri Nevruz Bayramı dolayısıyla içtenlikle kutluyorum."
Caparov, Narın bölgesinin stratejik önemine dikkat çekerek, Çin-Kırgızistan-Özbekistan demiryolu hattının tamamlanmasının bölge için yeni transit bağlantılar sağlayacağını ve Kırgızistan’ın ekonomik potansiyelini artıracağını söyledi. Demiryolunun 2030 yılında faaliyete geçmesi bekleniyor.
Bişkek’te Resmi Kutlama Ala Too Meydanı’nda
Başkent Bişkek’teki resmi kutlamalara Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev katıldı. Ala Too Meydanı’nda düzenlenen etkinliklerde sanatçılar konser verdi, halk dansları sergilendi. Ziyaretçilere Nevruz tatlısı sümölök ikram edilirken, halat çekme, aşık oyunu ve bilek güreşi gibi geleneksel yarışmalar da yapıldı.
Kutlamalar, hem kültürel zenginliği hem de Kırgız halkının bayram coşkusunu yansıtmasıyla dikkat çekti.