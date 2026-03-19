Adıyaman İndere’de Yeni Yaşam: Konutla Birlikte İş Yerleri de Yükseldi

Bakanlığın paylaştığı bilgilere göre İndere’de, yaklaşık 5 milyon metrekarelik alanda dev bir yerleşim hayata geçirildi. Emlak Konut GYO tarafından yürütülen projede 16 binden fazla konutun yanı sıra yüzlerce iş yeri inşa edilerek bölge adeta yeni bir uydu kent kimliğine kavuştu.
Kurum, sosyal medya paylaşımında, yapılan çalışmaların sadece barınma ihtiyacını karşılamakla sınırlı olmadığını belirterek, ticari hayatın da yeniden canlandırıldığını ifade etti. “Sadece yuvalar değil, ekmek tekneleri de inşa ettik” sözleriyle projelerin ekonomik boyutuna dikkat çekti.
Bölgede iş yerini yeni açan esnaf ise oluşturulan altyapının kendilerine yeniden umut verdiğini dile getiriyor. Deprem sonrası zor günler geçirdiklerini belirten vatandaşlar, kurulan yeni düzenle birlikte hem sosyal hayatın hem de ticaretin canlanmaya başladığını ifade ediyor.
Yetkililer, İndere’de kurulan bu yeni yaşam alanının, depremden etkilenen şehirlerde sürdürülen yeniden inşa sürecinin önemli örneklerinden biri olduğunu vurguluyor.