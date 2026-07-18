Galatasaray yeni sezon provasına gol yağmuruyla başladı

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Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılı ekip, genç oyuncuların ağırlıkta olduğu kadrosuyla sahaya çıktı. Teknik Direktör Okan Buruk, altyapıdan birçok isme ilk 11'de şans verirken takım kaptanlığını yeni transfer İlkay Gündoğan üstlendi.

Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılı ekip, genç oyuncuların ağırlıkta olduğu kadrosuyla sahaya çıktı. Teknik Direktör Okan Buruk, altyapıdan birçok isme ilk 11'de şans verirken takım kaptanlığını yeni transfer İlkay Gündoğan üstlendi.

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Karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi Ümraniyespor, 13. dakikada Mustafa Eser'in golüyle 1-0 öne geçti. Bu gole Galatasaray'dan yanıt gecikmedi. Sarı-kırmızılılar, 35. dakikada genç yetenek Ada Yüzgeç'in golüyle eşitliği sağladı. İlk yarının son bölümünde sahneye çıkan Kazımcan Karataş, 42. dakikada takımını 2-1 öne geçirerek devre skorunu belirledi.

Karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi Ümraniyespor, 13. dakikada Mustafa Eser'in golüyle 1-0 öne geçti. Bu gole Galatasaray'dan yanıt gecikmedi. Sarı-kırmızılılar, 35. dakikada genç yetenek Ada Yüzgeç'in golüyle eşitliği sağladı. İlk yarının son bölümünde sahneye çıkan Kazımcan Karataş, 42. dakikada takımını 2-1 öne geçirerek devre skorunu belirledi.

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İkinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen eline alan Galatasaray, peş peşe bulduğu gollerle farkı açtı. Can Armando Güner 60. dakikada, Berat Luş 62. dakikada ve Arda Tagay 70. dakikada fileleri havalandırarak skoru 5-1'e taşıdı. Kalan bölümde başka gol olmayınca mücadele Galatasaray'ın farklı üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen eline alan Galatasaray, peş peşe bulduğu gollerle farkı açtı. Can Armando Güner 60. dakikada, Berat Luş 62. dakikada ve Arda Tagay 70. dakikada fileleri havalandırarak skoru 5-1'e taşıdı. Kalan bölümde başka gol olmayınca mücadele Galatasaray'ın farklı üstünlüğüyle sona erdi.

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Gençlerden umut veren performans Okan Buruk'un forma verdiği genç isimler ortaya koydukları performansla dikkat çekti. Ada Yüzgeç, attığı golün ardından Galatasaray'dan ayrılan Mauro Icardi'nin klasikleşen gol sevincini yaparak tribünlerden alkış aldı. Can Armando Güner, Berat Luş ve Arda Tagay da attıkları gollerle teknik heyete olumlu mesaj verdi.

Gençlerden umut veren performans

Okan Buruk'un forma verdiği genç isimler ortaya koydukları performansla dikkat çekti. Ada Yüzgeç, attığı golün ardından Galatasaray'dan ayrılan Mauro Icardi'nin klasikleşen gol sevincini yaparak tribünlerden alkış aldı. Can Armando Güner, Berat Luş ve Arda Tagay da attıkları gollerle teknik heyete olumlu mesaj verdi.

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Lesley Ugochukwu ilk kez forma giydi Galatasaray'ın yeni transferlerinden Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu da sarı-kırmızılı formayla ilk kez sahaya çıktı. İkinci yarıda oyuna dahil olan genç futbolcu, yeni takımındaki ilk dakikalarını Ümraniyespor karşısında yaşadı.

Lesley Ugochukwu ilk kez forma giydi

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu da sarı-kırmızılı formayla ilk kez sahaya çıktı. İkinci yarıda oyuna dahil olan genç futbolcu, yeni takımındaki ilk dakikalarını Ümraniyespor karşısında yaşadı.

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Taraftardan yoğun ilgi Hazırlık maçı olmasına rağmen Galatasaray taraftarları Ümraniye'de takımlarını yalnız bırakmadı. Kendilerine ayrılan tribünü tamamen dolduran sarı-kırmızılı futbolseverler, karşılaşma boyunca yaptıkları tezahüratlarla takıma destek verdi.

Taraftardan yoğun ilgi

Hazırlık maçı olmasına rağmen Galatasaray taraftarları Ümraniye'de takımlarını yalnız bırakmadı. Kendilerine ayrılan tribünü tamamen dolduran sarı-kırmızılı futbolseverler, karşılaşma boyunca yaptıkları tezahüratlarla takıma destek verdi.

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Yeni sezon öncesindeki ilk sınavını farklı galibiyetle geçen Galatasaray, hem genç oyuncularının performansı hem de hücumdaki üretken görüntüsüyle teknik heyete umut veren bir başlangıç yapmış oldu.

Yeni sezon öncesindeki ilk sınavını farklı galibiyetle geçen Galatasaray, hem genç oyuncularının performansı hem de hücumdaki üretken görüntüsüyle teknik heyete umut veren bir başlangıç yapmış oldu.

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Galatasaray yeni sezon provasına gol yağmuruyla başladı
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Galatasaray yeni sezon provasına gol yağmuruyla başladı
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Galatasaray yeni sezon provasına gol yağmuruyla başladı
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Galatasaray yeni sezon provasına gol yağmuruyla başladı
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Galatasaray yeni sezon provasına gol yağmuruyla başladı
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Galatasaray yeni sezon provasına gol yağmuruyla başladı
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Galatasaray yeni sezon provasına gol yağmuruyla başladı
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Galatasaray yeni sezon provasına gol yağmuruyla başladı
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Galatasaray yeni sezon provasına gol yağmuruyla başladı
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Galatasaray yeni sezon provasına gol yağmuruyla başladı
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Galatasaray yeni sezon provasına gol yağmuruyla başladı
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Galatasaray yeni sezon provasına gol yağmuruyla başladı
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Galatasaray yeni sezon provasına gol yağmuruyla başladı
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Galatasaray yeni sezon provasına gol yağmuruyla başladı
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Galatasaray yeni sezon provasına gol yağmuruyla başladı
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Galatasaray yeni sezon provasına gol yağmuruyla başladı
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Galatasaray yeni sezon provasına gol yağmuruyla başladı
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Galatasaray yeni sezon provasına gol yağmuruyla başladı
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Galatasaray yeni sezon provasına gol yağmuruyla başladı
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Galatasaray yeni sezon provasına gol yağmuruyla başladı
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Galatasaray yeni sezon provasına gol yağmuruyla başladı
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Galatasaray yeni sezon provasına gol yağmuruyla başladı
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Galatasaray yeni sezon provasına gol yağmuruyla başladı
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Galatasaray yeni sezon provasına gol yağmuruyla başladı
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Galatasaray yeni sezon provasına gol yağmuruyla başladı
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Galatasaray yeni sezon provasına gol yağmuruyla başladı
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Galatasaray yeni sezon provasına gol yağmuruyla başladı
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Galatasaray yeni sezon provasına gol yağmuruyla başladı
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Galatasaray yeni sezon provasına gol yağmuruyla başladı
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Galatasaray yeni sezon provasına gol yağmuruyla başladı
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Galatasaray yeni sezon provasına gol yağmuruyla başladı
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Galatasaray yeni sezon provasına gol yağmuruyla başladı
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Galatasaray yeni sezon provasına gol yağmuruyla başladı
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Galatasaray yeni sezon provasına gol yağmuruyla başladı
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Galatasaray yeni sezon provasına gol yağmuruyla başladı
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Galatasaray yeni sezon provasına gol yağmuruyla başladı
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Galatasaray yeni sezon provasına gol yağmuruyla başladı
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Galatasaray yeni sezon provasına gol yağmuruyla başladı
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Galatasaray yeni sezon provasına gol yağmuruyla başladı
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Galatasaray yeni sezon provasına gol yağmuruyla başladı
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