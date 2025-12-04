Epstein’in “İstismar Adası”ndan Yeni Görüntüler Yayınlandı

1 / 40
Paylaşılan görüntüler, Epstein’ın 2019’daki ölümünün ardından 2020 yılında çekilmiş ve evin boşaltılmış hâlini gözler önüne seriyor.

Paylaşılan görüntüler, Epstein’ın 2019’daki ölümünün ardından 2020 yılında çekilmiş ve evin boşaltılmış hâlini gözler önüne seriyor.

2 / 40
Epstein’ın Little St. James Adası’ndan Yeni Belgeler Ortaya Çıktı

Epstein’ın Little St. James Adası’ndan Yeni Belgeler Ortaya Çıktı

3 / 40
ABD’de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve insan kaçakçılığı operasyonu kurmakla suçlanan milyarder Jeffrey Epstein hakkında yeni belgeler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Kongre üyeleri, Epstein’ın Karayipler’deki özel adasında çekilen daha önce hiç görülmemiş görüntüleri yayınladı.

ABD’de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve insan kaçakçılığı operasyonu kurmakla suçlanan milyarder Jeffrey Epstein hakkında yeni belgeler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Kongre üyeleri, Epstein’ın Karayipler’deki özel adasında çekilen daha önce hiç görülmemiş görüntüleri yayınladı.

4 / 40
Fotoğraflarda, yatak odaları, duvarlarda maskelerin bulunduğu gizemli bir oda, hızlı arama tuşlarında isimlerin kayıtlı olduğu bir telefon, bir dişçi koltuğu ve Epstein ile suç ortağı eski sevgilisi Ghislaine Maxwell’in Papa II. Jean Paul ile çekilmiş bir fotoğrafı yer alıyor.

Fotoğraflarda, yatak odaları, duvarlarda maskelerin bulunduğu gizemli bir oda, hızlı arama tuşlarında isimlerin kayıtlı olduğu bir telefon, bir dişçi koltuğu ve Epstein ile suç ortağı eski sevgilisi Ghislaine Maxwell’in Papa II. Jean Paul ile çekilmiş bir fotoğrafı yer alıyor.

5 / 40
Görüntülerin 2020 yılında, yani Epstein’ın 2019’daki ölümünden sonra kaydedildiği ve bu sırada evin toplandığı, mobilyaların istiflendiği, sanat eserlerinin kaldırıldığı anlaşılıyor.

Görüntülerin 2020 yılında, yani Epstein’ın 2019’daki ölümünden sonra kaydedildiği ve bu sırada evin toplandığı, mobilyaların istiflendiği, sanat eserlerinin kaldırıldığı anlaşılıyor.

6 / 40
“Adalet Bakanlığı tüm dosyaları açıklamalı” çağrısı Demokrat Kongre üyesi Robert Garcia, yaptığı açıklamada yayınlanan görsellerin Epstein’ın dünyasını “rahatsız edici” şekilde ortaya koyduğunu belirtti.

“Adalet Bakanlığı tüm dosyaları açıklamalı” çağrısı

Demokrat Kongre üyesi Robert Garcia, yaptığı açıklamada yayınlanan görsellerin Epstein’ın dünyasını “rahatsız edici” şekilde ortaya koyduğunu belirtti.

7 / 40
Garcia, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: “Bu odalarda yaşananları hayal etmek bile zor. Şeffaflık sağlamak için elimizdeki görüntüleri paylaşıyoruz. Belgeler geldikçe yayımlamaya devam edeceğiz. Hayatta kalanlar gerçeği bilmek ve adalet istiyor.” Garcia ayrıca, Komite’nin JP Morgan ve Deutsche Bank’tan elde edilen kayıtları da önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşmayı planladığını açıkladı.

Garcia, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

“Bu odalarda yaşananları hayal etmek bile zor. Şeffaflık sağlamak için elimizdeki görüntüleri paylaşıyoruz. Belgeler geldikçe yayımlamaya devam edeceğiz. Hayatta kalanlar gerçeği bilmek ve adalet istiyor.”

Garcia ayrıca, Komite’nin JP Morgan ve Deutsche Bank’tan elde edilen kayıtları da önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşmayı planladığını açıkladı.

8 / 40
Bilindiği üzere ABD Başkanı Donald Trump, 19 Kasım’da Epstein dosyalarının açıklanmasının önünü açan yasa tasarısını imzalamıştı.

Bilindiği üzere ABD Başkanı Donald Trump, 19 Kasım’da Epstein dosyalarının açıklanmasının önünü açan yasa tasarısını imzalamıştı.

9 / 40
Epstein Davasının Geçmişi Jeffrey Epstein’ın 1998’de satın aldığı Little St. James Adası, yıllar boyunca istismar iddialarının merkezi hâline gelmişti. Birçok mağdur, adaya zorla götürüldüklerini ve burada cinsel istismara maruz kaldıklarını ifade etmişti.

Epstein Davasının Geçmişi

Jeffrey Epstein’ın 1998’de satın aldığı Little St. James Adası, yıllar boyunca istismar iddialarının merkezi hâline gelmişti. Birçok mağdur, adaya zorla götürüldüklerini ve burada cinsel istismara maruz kaldıklarını ifade etmişti.

10 / 40
En bilinen mağdurlardan Virginia Giuffre, 17 yaşındayken Epstein’ın insan kaçakçılığı ağı tarafından kullanıldığını ve aralarında İngiliz Kraliyet Ailesi’nden Prens Andrew’un da bulunduğu etkili isimlerle cinsel ilişkiye zorlandığını açıklamıştı.

En bilinen mağdurlardan Virginia Giuffre, 17 yaşındayken Epstein’ın insan kaçakçılığı ağı tarafından kullanıldığını ve aralarında İngiliz Kraliyet Ailesi’nden Prens Andrew’un da bulunduğu etkili isimlerle cinsel ilişkiye zorlandığını açıklamıştı.

11 / 40
Epstein: 2002–2005 yılları arasında reşit olmayan kızlara yönelik istismar ve fuhuş ağı kurmak suçlamalarıyla 6 Temmuz 2019’da tutuklanmış, 10 Ağustos 2019’da cezaevinde intihar etmişti.

Epstein:

2002–2005 yılları arasında reşit olmayan kızlara yönelik istismar ve fuhuş ağı kurmak suçlamalarıyla

6 Temmuz 2019’da tutuklanmış,

10 Ağustos 2019’da cezaevinde intihar etmişti.

12 / 40
Eski ortağı Ghislaine Maxwell ise 2021’de yargılanmış ve istismar sürecine yardım etmek de dahil çeşitli suçlardan 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Eski ortağı Ghislaine Maxwell ise 2021’de yargılanmış ve istismar sürecine yardım etmek de dahil çeşitli suçlardan 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

13 / 40
Epstein’ın siyasetçiler, iş insanları ve ünlü isimlerle yakın ilişkileri, davayı dünya çapında büyük tartışmaların odağı hâline getirmişti.

Epstein’ın siyasetçiler, iş insanları ve ünlü isimlerle yakın ilişkileri, davayı dünya çapında büyük tartışmaların odağı hâline getirmişti.

14 / 40
Epstein’in “İstismar Adası”ndan Yeni Görüntüler Yayınlandı
15 / 40
Epstein’in “İstismar Adası”ndan Yeni Görüntüler Yayınlandı
16 / 40
Epstein’in “İstismar Adası”ndan Yeni Görüntüler Yayınlandı
17 / 40
Epstein’in “İstismar Adası”ndan Yeni Görüntüler Yayınlandı
18 / 40
Epstein’in “İstismar Adası”ndan Yeni Görüntüler Yayınlandı
19 / 40
Epstein’in “İstismar Adası”ndan Yeni Görüntüler Yayınlandı
20 / 40
Epstein’in “İstismar Adası”ndan Yeni Görüntüler Yayınlandı
21 / 40
Epstein’in “İstismar Adası”ndan Yeni Görüntüler Yayınlandı
22 / 40
Epstein’in “İstismar Adası”ndan Yeni Görüntüler Yayınlandı
23 / 40
Epstein’in “İstismar Adası”ndan Yeni Görüntüler Yayınlandı
24 / 40
Epstein’in “İstismar Adası”ndan Yeni Görüntüler Yayınlandı
25 / 40
Epstein’in “İstismar Adası”ndan Yeni Görüntüler Yayınlandı
26 / 40
Epstein’in “İstismar Adası”ndan Yeni Görüntüler Yayınlandı
27 / 40
Epstein’in “İstismar Adası”ndan Yeni Görüntüler Yayınlandı
28 / 40
Epstein’in “İstismar Adası”ndan Yeni Görüntüler Yayınlandı
29 / 40
Epstein’in “İstismar Adası”ndan Yeni Görüntüler Yayınlandı
30 / 40
Epstein’in “İstismar Adası”ndan Yeni Görüntüler Yayınlandı
31 / 40
Epstein’in “İstismar Adası”ndan Yeni Görüntüler Yayınlandı
32 / 40
Epstein’in “İstismar Adası”ndan Yeni Görüntüler Yayınlandı
33 / 40
Epstein’in “İstismar Adası”ndan Yeni Görüntüler Yayınlandı
34 / 40
Epstein’in “İstismar Adası”ndan Yeni Görüntüler Yayınlandı
35 / 40
Epstein’in “İstismar Adası”ndan Yeni Görüntüler Yayınlandı
36 / 40
Epstein’in “İstismar Adası”ndan Yeni Görüntüler Yayınlandı
37 / 40
Epstein’in “İstismar Adası”ndan Yeni Görüntüler Yayınlandı
38 / 40
Epstein’in “İstismar Adası”ndan Yeni Görüntüler Yayınlandı
39 / 40
Epstein’in “İstismar Adası”ndan Yeni Görüntüler Yayınlandı
40 / 40
Epstein’in “İstismar Adası”ndan Yeni Görüntüler Yayınlandı
Öne Çıkan Galeriler
Cezası 244 bin TL: Çiçek açan kum zambaklarını sakın koparmayın
Cezası 244 bin TL: Çiçek açan kum zambaklarını sakın koparmayın
Öne Çıkan Galeriler
Cezası 244 bin TL: Çiçek açan kum zambaklarını sakın koparmayın
Cezası 244 bin TL: Çiçek açan kum zambaklarını sakın koparmayın