Epstein’in “İstismar Adası”ndan Yeni Görüntüler Yayınlandı

Paylaşılan görüntüler, Epstein’ın 2019’daki ölümünün ardından 2020 yılında çekilmiş ve evin boşaltılmış hâlini gözler önüne seriyor.
Epstein’ın Little St. James Adası’ndan Yeni Belgeler Ortaya Çıktı
ABD’de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve insan kaçakçılığı operasyonu kurmakla suçlanan milyarder Jeffrey Epstein hakkında yeni belgeler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Kongre üyeleri, Epstein’ın Karayipler’deki özel adasında çekilen daha önce hiç görülmemiş görüntüleri yayınladı.
Fotoğraflarda, yatak odaları, duvarlarda maskelerin bulunduğu gizemli bir oda, hızlı arama tuşlarında isimlerin kayıtlı olduğu bir telefon, bir dişçi koltuğu ve Epstein ile suç ortağı eski sevgilisi Ghislaine Maxwell’in Papa II. Jean Paul ile çekilmiş bir fotoğrafı yer alıyor.
Görüntülerin 2020 yılında, yani Epstein’ın 2019’daki ölümünden sonra kaydedildiği ve bu sırada evin toplandığı, mobilyaların istiflendiği, sanat eserlerinin kaldırıldığı anlaşılıyor.
“Adalet Bakanlığı tüm dosyaları açıklamalı” çağrısı
Demokrat Kongre üyesi Robert Garcia, yaptığı açıklamada yayınlanan görsellerin Epstein’ın dünyasını “rahatsız edici” şekilde ortaya koyduğunu belirtti.
Garcia, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:
“Bu odalarda yaşananları hayal etmek bile zor. Şeffaflık sağlamak için elimizdeki görüntüleri paylaşıyoruz. Belgeler geldikçe yayımlamaya devam edeceğiz. Hayatta kalanlar gerçeği bilmek ve adalet istiyor.”
Garcia ayrıca, Komite’nin JP Morgan ve Deutsche Bank’tan elde edilen kayıtları da önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşmayı planladığını açıkladı.
Bilindiği üzere ABD Başkanı Donald Trump, 19 Kasım’da Epstein dosyalarının açıklanmasının önünü açan yasa tasarısını imzalamıştı.
Epstein Davasının Geçmişi
Jeffrey Epstein’ın 1998’de satın aldığı Little St. James Adası, yıllar boyunca istismar iddialarının merkezi hâline gelmişti. Birçok mağdur, adaya zorla götürüldüklerini ve burada cinsel istismara maruz kaldıklarını ifade etmişti.
En bilinen mağdurlardan Virginia Giuffre, 17 yaşındayken Epstein’ın insan kaçakçılığı ağı tarafından kullanıldığını ve aralarında İngiliz Kraliyet Ailesi’nden Prens Andrew’un da bulunduğu etkili isimlerle cinsel ilişkiye zorlandığını açıklamıştı.
Epstein:
2002–2005 yılları arasında reşit olmayan kızlara yönelik istismar ve fuhuş ağı kurmak suçlamalarıyla
6 Temmuz 2019’da tutuklanmış,
10 Ağustos 2019’da cezaevinde intihar etmişti.
Eski ortağı Ghislaine Maxwell ise 2021’de yargılanmış ve istismar sürecine yardım etmek de dahil çeşitli suçlardan 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Epstein’ın siyasetçiler, iş insanları ve ünlü isimlerle yakın ilişkileri, davayı dünya çapında büyük tartışmaların odağı hâline getirmişti.