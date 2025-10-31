Erdoğan, TRT World Forum 2025’in açılışında önemli miesajlar verdi!

“Masum Değil, Zalim İsrail’in Kendisi”



Forumun bu yıl “Küresel Yeniden Kurulum: Eski Düzenden Yeni Gerçeklere” temasıyla yapıldığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:



“Hala İsrail’in masum olduğunu söyleyenler var. Nasıl masum olabilir? Nükleer silahlar, güçlü bombalar İsrail’de. İstediği anda Gazze’yi vurma imkanı yalnızca İsrail’de. Masum değil, zalim İsrail’in ta kendisidir.”