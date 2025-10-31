Erdoğan, TRT World Forum 2025’in açılışında önemli miesajlar verdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “İsrail, Açlığı Çocuklara Karşı Ölümcül Silah Olarak Kullanıyor”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen TRT World Forum 2025’in açılış konuşmasında İsrail’in Gazze’deki saldırılarını sert bir dille eleştirdi. Erdoğan, İsrail’in açlığı özellikle çocuklara karşı bir silah olarak kullandığını belirterek, dünya kamuoyuna çağrıda bulundu.
“Masum Değil, Zalim İsrail’in Kendisi”
Forumun bu yıl “Küresel Yeniden Kurulum: Eski Düzenden Yeni Gerçeklere” temasıyla yapıldığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:
“Hala İsrail’in masum olduğunu söyleyenler var. Nasıl masum olabilir? Nükleer silahlar, güçlü bombalar İsrail’de. İstediği anda Gazze’yi vurma imkanı yalnızca İsrail’de. Masum değil, zalim İsrail’in ta kendisidir.”
Erdoğan, son iki yılda Gazze’de 70 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini ve 170 binden fazla kişinin yaralandığını vurguladı. “Çocuklar, açlıkla terbiye ediliyor. Okullar, camiler, hastaneler kasıtlı olarak bombalandı” dedi.
“Gazetecilere Yönelik Hedefli Saldırılar”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’de görev yapan 270 gazetecinin hayatını kaybettiğini ve bu durumun uluslararası basının sorumluluğunu ortaya koyduğunu belirtti. Erdoğan, Türkiye’nin Lahey Adalet Divanı dahil olmak üzere hukuki süreçlerde üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduğunu ifade etti.
Türkiye’nin Rolü ve Ateşkes Çabaları
Türkiye’nin Hamas ve İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına arabuluculuk yaptığını hatırlatan Erdoğan, şunları söyledi:
“Türkiye, Gazze’nin yeniden inşası ve insani yardımların ulaştırılması için tüm gövdesini taşın altına koymaya hazırdır. Filistinli kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız.”
Erdoğan, Filistin’i tanıma kararlarının önemine de dikkat çekerek, henüz tanımayan ülkelere çağrıda bulundu.
Dünyada İnsan Hakları ve Barış Vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan’ın El Faşir şehrindeki sivillere yönelik saldırıları da kınayarak, “Masum çocuklar, kadınlar ve siviller öldürülmesin. Türkiye bu konuda üzerine düşeni yapmaya hazırdır” dedi.
Aile ve Kültürel Değerler Üzerine Mesaj
Konuşmasının sonunda Türkiye’nin kültürel ve insani değerlerine de değinen Erdoğan, özellikle aile kurumuna yönelik tehdide dikkat çekti:
“Çarpık ilişkiler, sapkın akımlar ve dijital platformlar üzerinden özendirilen gayri ahlakilik aile kurumunun altına adeta dinamit koyuyor. Bu yozlaşmaya karşı sahici bağları ve insani değerleri öne çıkaran çalışmalara daha fazla önem vermeliyiz.”