Bakan Kurum: "COP31 Başkanlığı olarak tüm insanlık için harekete geçiyoruz"

Bakan Kurum konuşmasında, "Birleşmiş Milletler çatısı altında, COP31 Başkanı olarak sizlere hitap etmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu önemli buluşmaya teşrif eden sizleri, sizlerin nezdinde ülkelerinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün burada ortak evimiz dünyanın geleceğine yön verecek, daha da önemlisi insani sorumluluğumuzu yerine getirecek bir zirveye hazırlık için aradayız. Dünya değişiyor, küresel gerçekler yeniden şekilleniyor. İçinden geçtiğimiz dönem; jeopolitik kırılmaların arttığı, belirsizliklerin derinleştiği, risklerin çoğaldığı bir dönem ve hepimiz bundan etkileniyoruz. Ortadoğu’daki gerginlikler ve Hürmüz Boğazı’ndaki riskler enerji ve su güvenliğini tehdit ediyor. Ukrayna-Rusya çatışması devam ediyor; bölgesel güvenlik ve enerji akışları baskı altında. Bölgesel ve küresel siyasi dengelerin kodları kökten değişiyor. Tüm bunların yanında küresel çapta etkisi süren kuraklık, su stresi ve aşırı hava olayları artıyor; iklim krizinin olumsuz etkileri siyasi, ekonomik, kültürel bir dönüşümü tetikliyor. Türkiye, çizilen bu zorlu tabloya karşı, barış ve huzuru hakim kılmak için, son derece yapıcı bir diplomasi ve çözüm odaklı bir duruş sergiliyor. Biliyoruz ki dünyamıza karşı da sorumluluklarımız var. Artık her sabah, dünyanın herhangi bir köşesindeki doğal afetin acı sonuçlarına, yıkıcı etkilerine uyanıyoruz. İnsanlık şayet sürdürülebilir bir geleceğe ulaşacaksa, bunun yegane yolu vardır. O da tüm ülkelerin eşit hakka sahip olduğu bir dünya düzenine erişmektir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi ‘kimseyi geride bırakmayan’ bir anlayış değişimidir, daha adil bir dünyayı kurmaktır" ifadelerini kullandı.