A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası play-off finaline yükseldi

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off yarı final maçında A Milli Futbol Takımı, Beşiktaş Park’ta Romanya ile karşılaştı. Milliler, ilk yarısı 0-0 sona eren müsabakadan ikinci yarıda Ferdi Kadıoğlu'nun attığı golle 1-0’lık skorla galip ayrıldı. Ay-yıldızlılar bu sonuçla Dünya Kupası play-off finaline yükseldi.

Milliler, 31 Mart Salı günü Slovakya - Kosava eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek. Kırmızı-beyazlılar bu maçtan galip ayrılması durumunda Dünya Kupası bileti alacak.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off turu yarı final maçında A Milli Futbol Takımı, Beşiktaş Park’ta karşılaştığı Romanya'yı 1-0 mağlup etti ve adını finale yazdırdı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off yarı finalinde Romanya’yı 1-0 mağlup ederek finale yükseldi. 1667 gün sonra Beşiktaş Park’ta sahaya çıkan ay-yıldızlılar, taraftarının müthiş desteğiyle önemli bir galibiyete imza attı.

2016’da yenilenen Dolmabahçe’deki 4. maçına çıkan milliler, daha önce Arnavutluk’u mağlup etmiş, Hırvatistan ve Karadağ ile berabere kalmıştı. Uzun bir aranın ardından yeniden bu statta sahne alan Türkiye, bu kez kazanan taraf oldu.

Tribünlerde unutulmaz atmosfer Karşılaşma öncesinde tribünler tamamen dolarken, “Aynı ruh, aynı hava” temalı koreografi geceye damga vurdu. 2002 Dünya Kupası kadrosu ile günümüz milli takımının birlikte yer aldığı görseller büyük alkış aldı. Koreografi sırasında Tarkan’ın “Bir oluruz yolunda” şarkısı çalındı ve statta duygusal anlar yaşandı.

Saha kenarında yer alan Mehteran Takımı da marşlarıyla tribünleri coşturdu.

Montella’dan radikal değişiklikler A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İspanya maçının 11’ine göre kadroda 8 değişiklik yaptı. Bu değişiklikler sahaya dinamizm olarak yansıdı.

Milliler mücadeleye; Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu 11’iyle başladı.

Gol Arda’dan, bitiriş Ferdi’den İlk yarıda iki takım da kontrollü bir oyun sergilerken, Türkiye özellikle Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler ile tehlikeler yarattı.

Dakikalar 53’ü gösterdiğinde kilidi açan an geldi. Sağ kanatta topla buluşan Arda Güler, savunma arkasına mükemmel bir pas gönderdi. Ceza sahasında topu kontrol eden Ferdi Kadıoğlu, düzgün bir vuruşla ağları sarstı: 1-0.

Kaçan fırsatlar, direkler ve büyük mücadele Golden sonra milliler baskısını sürdürdü. Ferdi Kadıoğlu ve Hakan Çalhanoğlu ile farkı artırma fırsatları yakalayan Türkiye, Kenan Yıldız’ın şutunda direğe takıldı.

Romanya ise Mihaila ve Hagi ile etkili olmaya çalıştı ancak savunmada Abdülkerim Bardakcı kritik müdahalelerle gole izin vermedi. Konuk ekip de bir pozisyonda direği geçemedi.

Kapalı gişe destek Yurt içinden ve yurt dışından gelen taraftarlar tribünleri tamamen doldururken, maç boyunca yapılan tezahüratlar oyunculara büyük moral verdi. Türk bayraklarıyla donatılan statta görsel şölen oluştu.

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası play-off finaline yükseldi
