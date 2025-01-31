Ford Otosan’ın ağır ticari araç endüstrisinde 60 yılı aşkın deneyimiyle faaliyet gösteren markası Ford Trucks, 300 bininci aracını Eskişehir Fabrikası’nda düzenlediği bir törenle üretim hattından indirdi. Törene, Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt, Ford Trucks’tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emrah Duman, Ford Otosan Eskişehir Fabrikası Lideri Namık Kemal Keskin ve fabrika çalışanları katıldı. 300 bininci kamyon, Ford Trucks’ın global pazarda büyük beğeni toplayan ve uluslararası ödüllerle taçlandırılan F-MAX’in müşteriye özel opsiyonlu araçlar tasarlayan Özel Araç Merkezi’nde kişiselleştirilen modeli oldu.

Türkiye’de araç, dizel motor ve güç aktarma organlarını aynı merkezde üretebilen tek tesis olma özelliği taşıyan Eskişehir Fabrikası’ndaki üretimin büyük bir kısmı ihraç ediliyor. Ford Trucks’ın toplam ihracatındaki en büyük payı ise %69’luk oranla Avrupa Birliği ülkeleri alıyor.

Ford Trucks’tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emrah Duman: “Gururla kutladığımız 300 bininci kilometre taşı”

Törende konuşan Ford Trucks Lideri Emrah Duman, markanın “En verimli taşıma çözümleri ile değer yaratmak” vizyonuyla Eskişehir’de doğduğunu söyledi. Duman “Ford Trucks olarak 300 bininci kamyonumuzu Eskişehir fabrikamızda üretim hattından indirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu başarı, yalnızca üretim kapasitemizin değil, aynı zamanda yenilikçi mühendislik anlayışımızın ve müşteri odaklı vizyonumuzun bir sonucudur. Eskişehir’de başlayan hikayemiz, küresel pazarlarda müşterilerimize değer katmaya devam ederek büyüdü. Bu noktaya ulaşmamızı sağlayan en önemli unsur ise, her zaman birlikte çalıştığımız ekiplerimiz oldu. Çalışma arkadaşlarımızın emeği, iş ortaklarımızın desteği ve müşterilerimizin güveniyle daha güçlü adımlarla geleceğe yürüyoruz.” dedi.

Yüzde 100 elektrikli kamyon bu yıl yollara çıkacak

İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak amacıyla 2040 yılına kadar ağır ticari araç üretiminde sıfır emisyona ulaşmayı taahhüt eden Ford Trucks, “Generation F hareketi” ile sıfır emisyonlu, bağlantılı ve otonom teknolojilere yönelik büyük bir dönüşüm yolculuğu başlattı. Bu kapsamda şirket, 2024 yılında düzenlenen Hannover Uluslararası Ticari Araç Fuarı’nda sergilediği “Yüzde 100 elektrikli” ilk kamyonun üretimine Eskişehir Fabrikası’nda bu yıl başlayacak. Tamamen Ford Trucks mühendisleri tarafından tasarlanıp üretilen aracın 2025’te yollarda olması planlanıyor. Elektrifikasyonun yanı sıra alternatif yakıt teknolojilerine de odaklanan marka, geleceğin taşımacılık çözümlerine değer katma vizyonuyla Avrupa Birliği’nin ‘Sıfır Emisyonlu Taşımacılık Ekosistemi’ projesi çerçevesinde hidrojenle çalışacak ilk yakıt hücreli elektrikli (FCEV) F-MAX üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.