Kankaya’ya göre, bu hamle yalnızca fiyatların istikrarını sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda sanayicinin üretimini sürdürebilmesi açısından da büyük önem taşıyor.

TMO’nun elindeki fındık stoklarını kademeli olarak piyasaya sunmasının, özellikle rekolte düşüşü beklentisinin konuşulduğu bir dönemde fiyatları dengede tutarak panik havasını bastırdığını belirten Kankaya, “Bu karar sayesinde hem TMO stoklarını değerlendirme imkanı buluyor hem de sanayiciye nefes aldırılıyor. İhracatçının ve sanayicinin hammaddeye erişimi sürdüğü sürece çarklar durmaz. Bu da özellikle fındık ekonomisine dayanan Karadeniz şehirlerinde istikrar sağlar,” dedi.

Sezon boyunca serbest piyasada dalgalı bir fiyat grafiği yaşandığını dile getiren Kankaya, fiyatların özellikle don tehlikesiyle birlikte ciddi bir yükseliş gösterdiğini hatırlattı. “Sezon başında 125 TL seviyelerinde olan fiyatlar, don riskiyle birlikte bir anda 220 TL’yi gördü. Bu gelişmenin ardından TMO, devreye girerek stoklarındaki levant kalite fındıkları 125 TL'den piyasaya sundu. Bu müdahale sayesinde fiyatlar 180 TL seviyelerine kadar geri çekildi. Her ne kadar bazı çevreler bu müdahaleyi eleştirse de uzun vadede piyasadaki arz dengesini koruyacak önemli bir adımdır,” ifadelerini kullandı.

Bugün itibarıyla TMO’nun 5 bin 360 tonluk fındık stoğunu 160 TL fiyatla satışa sunduğunu belirten Kankaya, bu satışların kısa vadede piyasada fiyat baskısı oluştursa da uzun vadede yeni sezonda fiyatların önü açılacağına dikkat çekti. “Eğer bu stoklar elde kalsaydı, yeni sezonda yaşanabilecek bir rekolte azlığı karşısında fiyatlarda aşırı dalgalanma ve spekülasyonlar olabilirdi. Şimdi ise daha sağlıklı bir piyasa zemini oluşacak,” diye konuştu.

Mustafa Kankaya'nın değerlendirmesi, TMO’nun müdahalelerinin sadece kamuya değil, özel sektöre ve üreticiye de doğrudan etkileri olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Yeni sezonda hem üretici hem de sanayici için daha istikrarlı bir piyasa beklentisi, fındık ekonomisinde umutları yeşertmiş durumda.