Filistin Mahkumlar Medya Ofisi, Filistinli mahkumları taşıyan ilk otobüsün Gazze'ye ulaştığını açıkladı.

İsrail ile Hamas arasında esri takası yapılıyor. Hamas’ın 20 İsrailli esiri serbest bırakmasının ardından Filistinli mahkumlar da gruplara bölünerek evlerine dönüyor. Filistin Mahkumlar Medya Ofisi’nden yapılan açıklamada, İsrail hapishanelerinden serbest bırakılan mahkumları taşıyan 38 otobüsten ilkinin Gazze'ye ulaştığı bildirildi.

