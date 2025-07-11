Binlerce gencin katılımıyla gerçekleşen yürüyüşe; AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce ve teşkilat mensupları eşlik etti. Dualarla tamamlanan etkinlikte hem geçmişe saygı hem de inançlara sahip çıkma vurgusu ön plandaydı.

Yürüyüşün ardından açıklamalarda bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, “86 yıllık hüzünlü bir dönemin kapanışının yıldönümünde, bu anlamlı yürüyüşe gençlerimizle birlikte tanıklık etmek büyük bir gurur. Beyazıt Meydanı, tarih boyunca millet iradesinin sesi oldu. Bugün ise Ayasofya’nın ibadete açılışının 5. yıl dönümünde burada olmak, inancımıza ve tarihimize sahip çıktığımızın göstergesidir,” dedi.

Ayasofya’nın ibadete açılmasının sadece Türkiye için değil, İslam dünyası için de derin anlamlar taşıdığını vurgulayan Özdemir, “Fetih sembolü olan Ayasofya, Fatih Sultan Mehmet’in emanetidir. Bugün bu emanetin başında gençlerimizi görmek geleceğe dair umut veriyor” ifadelerini kullandı.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş ise konuşmasında, “Bugün burada sadece bir yıl dönümünü değil, milletimizin gönlünde mühürlü bir hasretin son bulduğu günü anıyoruz. Tarihi altın harflerle yazılan bir kararın yıl dönümünde, Ayasofya’nın manevi atmosferinde gençliğimizle birlikte olmak bizler için onurdur. Bu ruh, geleceği yoğuran bir iradedir” diye konuştu.

Program, meydanda yapılan dualarla son bulurken, gençler Ayasofya’nın ibadete açılmasının yıl dönümünde bir kez daha inanç ve birlik mesajı verdi.