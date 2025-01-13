Telif Geliri Gerçekleriyle Uyumlu Değil

Başkan Ergül, Ferdi Tayfur’un çok değerli bir sanatçı olduğunu ve MESAM veritabanında 350 civarında eseri bulunduğunu belirtti. Tayfur’un eserlerinin büyük bir beğeni kazandığını ve bu yüzden her zaman telif geliri sıralamalarında ilk 20'de yer aldığını ifade etti. Ancak iddialarda belirtilen 35 milyon TL'lik telif gelirinin, gerçekçi ve ulaşılabilir bir rakam olmadığını kaydetti. Ergül, “Son yıllarda telif gelirlerinde önemli bir artış olsa da, bu rakamlar Türkiye’de ulaşılabilecek seviyelerde değildir,” dedi.

Aileyi Üzen Asılsız İddialar

İddia edilen 35 milyon TL'lik rakamın Ferdi Tayfur’un ailesini de üzdüğünü belirten Ergül, bu tür haberlere karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi. "Bu haberler kesinlikle asılsızdır" diyen Ergül, MESAM olarak üyelerinin telif gelirlerini yalnızca yasal sınırlar içinde paylaşabildiklerini belirtti ve bu tür iddiaların yanıltıcı olduğunu ifade etti.

Gelecek Yıllarda Daha Yüksek Telif Gelirleri Bekleniyor

MESAM Başkanı, önümüzdeki yıllarda sanatçılara ödenen telif gelirlerinin artabileceğini öngördü. Ancak bu artışın, iddia edilen astronomik rakamlara ulaşamayacağını belirtti. Ergül, Ferdi Tayfur’un eserlerinin telif hakkının her zaman korunması gerektiğini ancak belirli rakamların gerçekçi olamayacağını vurguladı.