Uzmanlara göre, Fed’in bu yıl içinde iki ek faiz indirimi daha yapabileceği beklentisi altın talebini güçlendirdi. Jeopolitik riskler ve merkez bankalarının rezerv alımlarındaki artış da ralliyi destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

14 Ekim 2025 güncel altın fiyatları

Sabah saatlerinde iç piyasada altın fiyatları da rekor seviyelere ulaştı.

Gram altın: 5.597,35 TL

Çeyrek altın: 9.468,00 TL

Yarım altın: 18.942,00 TL

Tam altın: 36.941,86 TL

Cumhuriyet altını: 37.716,00 TL

Gremse altın: 92.637,96 TL

Ons altın: 4.164,89 dolar

Ekonomistler, altının kısa vadede 4.200 dolar seviyesini test edebileceğini, gram altının ise 5.600 TL üzerinde kalıcılık sağlaması hâlinde yeni rekorların gündeme gelebileceğini belirtiyor.