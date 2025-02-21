Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, etkinliğe katılarak, kadın ve üretici kooperatiflerinin burada sergi açmasının büyük anlam taşıdığını vurguladı. Başkan Ünlüce, kooperatifleri her zaman desteklediklerini belirterek, üretici marketlerinin Türkiye'nin her yerinden kooperatiflere açık olduğunu ve e-ticaretle de satış yapacaklarını söyledi.

Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak ise, etkinlikte tüm perakendeciler ve e-ticaret sisteminin temsilcilerinin buluştuğunu belirterek, Büyükşehir Belediyesinin de kadın kooperatiflerine destek vererek önemli bir katkı sağladığını ifade etti.

ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, etkinlikte kadın kooperatiflerinin ulusal pazara açılmalarının önemine değinerek, sanayicileri ve iş insanlarını kadın kooperatiflerinden hediyelik alımına teşvik etti. Etkinlik, yerli üreticilerin tanıtım yapması ve iş birlikleri kurması açısından büyük önem taşıdı.