“İki günde maaşımın 60 katı parayı kumara verdim”

Kumarla tanışmasının büyük bir kazançla başladığını söyleyen Ü.A., sürecin çok hızlı bir şekilde kontrolden çıktığını dile getirdi.

“Bir günde maaşımın 40-50 katını kazandım. Ertesi gün borçlandım, maaşımın 10 katını daha kaybettim. İki günde maaşımın 60 katı parayı kumara verdim. Hem kazandım hem de fazlasını kaybettim. Üçüncü gün ‘Hayatıma son vereceğim’ dedim çünkü işin içinden çıkamıyordum” ifadelerini kullandı.

Ailesi bırakmadı, tedaviyle hayata tutundu

Bağımlılıktan kurtulma sürecinde ailesinin desteğinin belirleyici olduğunu vurgulayan Ü.A., Bolu Yeşilay Danışmanlık Merkezi’ne başvurduğunu ve Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi (AMATEM)’de tedavi gördüğünü söyledi.

Bu süreçte arkadaş çevresinin uzaklaştığını belirten Ü.A., “Arkadaşım dediğim kişiler yanımda olmadı. Ailem maddi manevi çok etkilendi ama beni bırakmadılar. Bu bir hastalık ama çoğu insan ‘Bile bile yapıyorsun’ diyor” dedi.

“Sabah başlıyor, gece bitmiyordu”

Bağımlılık döneminde hayatının tamamen kumar etrafında şekillendiğini anlatan Ü.A., şunları söyledi:

“Sabah telefondan oynamaya başlıyordum, akşama kadar çay ve sigara. Yemek yoktu, uyku düzenim yoktu. İşten çıkınca eve değil kumara gidiyordum. Param yoksa borç arıyordum. 50 kiloya kadar düştüm. Şimdi uyuyabiliyorum, yemek yiyebiliyorum, ailemle ilişkim düzeldi.”

“Eve gidemiyordum, parkta yattım”

Kaybettiği paralar yüzünden evine dönemediğini ve sokakta kaldığını anlatan Ü.A., yaşadığı pişmanlığı şu sözlerle dile getirdi:

“Parayı kaybediyordum, eve gidemiyordum. Evdekilere ne diyeceğim? Hastanede yattım, parkta yattım, arabada yattım. Bunları hatırladıkça kötü oluyorum. Yol yakınken dönün.”

Gençlere çağrı: “Ben küçük oynuyorum demeyin”

Kumarın küçük miktarlarla başladığını ancak zamanla kontrol edilemez hale geldiğini söyleyen Ü.A., özellikle gençlere seslendi:

“‘Ben 100 lira oynuyorum, 500 lira oynuyorum’ diyerek kendinizi kandırmayın. Ben de öyle başladım. 15 yıl boşuna çalışmışım. Kazandığımı çöpe atmışım. Büyük para verdiğinde daha çok bağlanacaksınız. Sonra gençliğinizi vereceksiniz.”

Son 1,5 yıldır kumar oynamadığını belirten Ü.A., bağımlılıkla mücadele eden herkese profesyonel destek almaları çağrısında bulundu.