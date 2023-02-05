Yaylalı gözyaşı ve dualarla uğurlandı

Cuma günü vefat eden Dadaşkent eski Belediye Başkanı Vahdettin Yaylalı son yolculuğuna uğurlandı.

Erzurum’un yetiştirdiği önemli değerlerden olan ve milli görüş hareketinin önde gelen isimlerinden memleket sevdalısı, dava ve gönül insanı Vahdettin Yaylalı’nın (69) cenaze namazı Yakutiye ilçesindeki Narmanlı Camii’nde kılındı.

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fevzi Polat, AK Parti Eski İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Ahmet Küçükler, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, DEVA Partisi Erzurum İl Başkanı A. Vahit Bingöl, AK Parti Aziziye İlçe Başkanı Ensar Coşkun, Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müşaviri Zafer Tarıkdaroğlu, ESKİ Genel Müdürü Remzi Ertek, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, AK Partili eski belediye başkanları, dönemin Dadaşkent Belediyesi personelleri, teşkilat mensupları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Gözyaşı ve dualarla uğurlandı

Cenaze namazının ardından Aziziye ilçesine bağlı Rizekent Mahallesi’ne götürülen Vahdettin Yaylalı’nın cenazesi, burada gözyaşları ve dualarla aile kabristanına defnedildi. Cenazede Yaylalı’nın oğulları Necmettin ve Sinan Yaylalı ile diğer yakınlarının oldukça üzgün olduğu gözlendi.

Pandemi döneminde yakalandığı koronavirüs rahatsızlığının ardından çeşitli hastalıkları nükseden Yaylalı, yaklaşık bir aydır Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu. Vahdettin Yaylalı, evli ve üç çocuk babasıydı. Milli Gençlik Vakfı’ndan AK Parti’deki siyaset serüvenine kadar hayatını milli görüş hareketine adayan Yaylalı, Erzurum’a çeşitli kademelerde hizmetler sundu. 90’lı yıllarda Erzurum Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi’nde Daire Başkanlığı görevini yürüten Yaylalı, AK Parti döneminin ilk Belediye Başkanı olarak 2004 yılında Dadaşkent Belediye Başkanı seçildi.

Bu süreçte ilçenin, gelişim, değişim ve dönüşüm sürecinde büyük rol oynayan Yaylalı, beldenin doğalgaza kavuşturulması, Gezköy’ün kentsel dönüşümünün başlatılması, bugün ilçede var olan yeşil alanların büyük bölümünün yapılmasını sağladı. Yaylalı, bir dönem belediye başkanlığı yaptıktan sonra fiili başkanlık görevini devrederken, davasına hizmetini sürdürdü.

Başkan Coşkun’dan vefa örneği

Cenazede Yaylalı ailesini yalnız bırakmayarak vefa örneği sergileyen Dadaşkent’in kurucu Belediye Başkanı ve AK Parti Aziziye İlçe Başkanı Ensar Coşkun, Rizekent Mahallesi’ndeki taziye evinde yaptığı kısa konuşmada, merhum Vahdettin Yaylalı ve 2020 yılında merhum olan kardeşi Necdet Yaylalı ile Yaylalı ailesinden sitayişle bahsetti.

Gerek Vahdettin ve Necdet Yaylalı, gerekse ailenin diğer bir çok üyesi ile dava kardeşliği yaptığını ve yakından tanıma fırsatı bulduğunu aktaran Başkan Coşkun, “Ben Yaylalı kardeşleri Milli Gençlik Vakfı’nda tanıdım ve o günden sonra iletişimimi hiç koparmadım. Yaylalı ailesinin vatanına, milletine, bayrağına, dinine, imanına, kitabına bağlı bir aile olduğuna şahitlik ettim. Merhum Vahdettin Yaylalı’da da bir hakkım varsa anasının ak sütü gibi helal olsun. Biz kendisinden razıydık, Rabbim de razı olsun.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Yaylalı ile ilgili başta sosyal medya olmak üzere, çeşitli platformlarda çok sayıda vatandaş ve teşkilat mensubu ailenin acılarını paylaşarak üzüntülerini dile getirdiler.

Ayrıca, pazartesi günü akşam namazına müteakiben de Lalapaşa Camii’nde Mevlid-i Şerif programı icra edileceği bildirildi.