TKDK yetkilileri Oltulu yatırımcılarla bir araya geldiler

TKDK İl Koordinatörlüğü tarafından hibe desteği kararı alınarak hayata geçirilen yatırımlar ile IPARD II 11. Başvuru Çağrı Dönemi’nde koordinatörlüğe sunulan ve henüz sözleşmesi imzalanmamış projelerin yatırımcılarına yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantı Oltu Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda İl Koordinatörü Dr. Atilla Özlü’nün katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda Proje Başvuru Birim Amiri Ali Yüksel, Ödeme Talep İşlemleri Birim Amiri Şehnaz Ekler Turgut ve Yerinde Kontrol Birim Amir Vekili Samet Dalmış tarafından proje sahiplerine yatırım süreçleri hakkında bilgi verildi.

Toplantıya Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Erzurum Şube Başkanı Fuat Demir, Oltu Organize Sanayi Müdürü Salih Hocaoğlu, TKDK tarafından desteklenen yatırımlar ve 11. Başvuru Çağrı Döneminde proje sunan başvuru sahipleri katılım sağladı. Toplantının ardından TKDK tarafından hibe desteği sağlanan yatırımlar için saha ziyareti gerçekleştirildi.