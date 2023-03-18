Sanatta engel tanımadı

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinden hizmet alan özel birey Merve Elman’ın deprem felaketini anlatan "Ana" temalı yağlı boya tablosu sanatın engel tanımadığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Elman, Yağlı boya tablosu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’a gönderdi.

Bakan Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama Merve Elman’ın eserinin çok anlamlı olduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi: "Ana’ benim için her bir çizgisi çok anlamlı ve özel bir hediye. Erzurum Engelsiz Yaşam Merkezimizdeki öğrencimiz Merve Elman’ın güzel ellerinden.Yüreğine sağlık Merve"

ASH İl Müdürü Cemil İlbaş ise sanatın engel tanımadığını belirterek, özel bireylerin eğitimini önemsediklerini söyledi.

İlbaş,"Sayın Bakanımız Derya Yanık’a gönderilmek için hazırlanan, yaşadığımız deprem felaketini anlatan ANA (Kadın) temalı yağlıboya tablomuz Gülşah ve FADİME hocamız eşliğinde Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü Erzurum il müdürlüğümüze bağlı Engelsiz Yaşam Merkezimizde Bakım ve Koruma altında bulunan özel ögrencimiz Merve Elman tarafından resmedildi. Öğrencimiz Merve Elman ve hocalarımıza teşekkür ediyorum" dedi.