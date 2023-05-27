Rektör Çomaklı, fakülte ziyaretlerini sürdürüyor

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, geleneksel hale getirdiği fakülte ziyaretlerini, Turizm, Tıp ve Güzel Sanatlar Fakültelerinde incelemede bulunarak devam ettirdi.

Yurt dışı ve yurt içi ziyaretleriyle birlikte üniversitedeki çeşitli birim ziyaretlerine de devam eden Rektör Çomaklı, bu ziyaretler kapsamında öğretim üyeleri ve idari personelle bir araya geldi.

Fakültelerdeki mevcut durumu yerinde inceleyip, gerekli olan tüm desteği vereceklerini ifade eden Çomaklı, ayrıca öğretim üyelerinin dilek ve temennilerini de dinleyerek, üniversiteyi birlikte daha ileriye götüreceklerini söyledi.

Atatürk Üniversitesinin son yıllarda yayın, patent, proje ve akreditasyon gibi alanlarda önemli atılımlar yaptığını belirten Rektör Çomaklı, bu başarılara el birliğiyle yenilerinin ekleneceğini söyledi.

Prof. Dr. Çomaklı: “Topluma faydalı üniversite misyonumuza fakültelerimiz önemli ölçüde destek veriyor. Toplumsal sorunların tespit edilmesi ve akabinde çözülmesi sürecinde yer alan akademisyenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Sosyal ve fen bilimlerin üniversitemizdeki temsilcilerinden olan fakültelerimiz elde ettiği başarılar ve yetiştirdiği öğrencilerle de adından söz ettirmeye devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Rektör Çomaklı, konuşmasının ardından akademik ve idari personelin talep ve önerilerini dinledi.