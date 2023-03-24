Ramazan’da minikler köyün davulcusu oldu

Erzurum’un Uzundere ilçesinde geleneği yaşatmak için sahurda minikler davulcu oldular. Küçük çocuklar davulları ile sokaklara indiler, maniler söylediler.

Erzurum’un Uzundere ilçesine bağlı Ulubağ Mahallesinde yaşayan Şelale İlk Ortaokulu Müdürü İbrahim Turan’ın çocukları 10 yaşındaki Yaren Turan ile kardeşi Ufuk Turan sahurda köylerde davulculuk yaptılar. Geleneği yaşatmak ve sürdürmek için minik yürekler davulları ile sokaklara indiler, maniler söyleyip sahurda köylüleri uyandırdılar.

Kıyafetlerini giyerek davulla sokaklarda gezen miniklere köylüler ise börek ikramında bulundu.