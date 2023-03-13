Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi’nden Nene Hatun’a büyük vefa

12 Mart Erzurum’un Kurtuluşu münasebetiyle Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi öğretmeni Tennur Gülsüm Barın danışmanlığında resim öğrencilerinin yapmış olduğu tablo ve Türk bayrağı Nene Hatun’un hayatta olan ve nene hatunu gören tek torunu Güler Yamanlı’ ya evinde yapılan ziyarette hediye edildi.

İl genelinde birçok etkinlik yapan Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi Erzurum’un kurtuluşunun simgesi olan Nene Hatun’ u unutmadı. Erzurum’un işgaline karşı halk direnişinin simgesi olan Nene Hatun’un torunu Güler Yamanlı’ ile birlikte resmedildiği tablo, Güler Yamanlı’ ya evinde yapılan ziyarette Okul Müdürü Ömer Coşkun tarafından takdim edildi.

Ziyaretin ardından öğrenciler Aziziye Tabyalarındaki Nene Hatun mezarına giderek dua okudular.