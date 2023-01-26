Prof Dr Kurt Mezarı başında anıldı

Erzurum Yeni Medya Derneği’nce (ERMED) şehir kültür ve medyasına katkıları bulunan Tıp Hekimi Prof Dr Ali Kurt’u vefatının birinci yıl dönümünde Abdurrahman Gazi Mezarlığındaki kabri başında anma töreni düzenlendi. ERMED Yönetim Kurulu Başkanı Gamze İspirli ve dernek yönetiminin yanı sıra merhum Kurt’un ailesi ve yakınları da anma törenine katıldı.

ERMED Prof. Dr. Kurt’u unutmadı

Uzun yıllar yerel medyada köşe yazarlığı yapan ve Erzurum Gazetesinin eski ortaklarından Prof Dr Kurt geçen yıl covit hastalığından vefat etmişti. Erzurum’la ilgili kaleme aldığı çok sayıda kitabı ve makalesi bulunan Kurt, Erzurum Tarihini Araştırma Derneği Başkanlığı, Verem Savaş Derneği gibi çok sayıda sivil toplum kuruluşunda aktif olarak görev yapmıştı.

ERMED Yönetim Kurulu Başkanı İspirli, dernek olarak şehir ve ülke medyasına katkıları bulunan gazetecilere karşı vefa duygusu taşıdıklarını söyledi. Merhum Kurt’un örnek kişiliği bilim insanlığının yanı sıra köşe yazarlığının şehir hafızasına kazıldığını işaret eden İspirli’ "Prof Dr Ali Kurt, örnek bilim insanı ve köşe yazarıydı. Şehrin sosyo ekonomik ve tarihi sorunları konusunda kaleme aldığı yazıları şehrin basın hafızasına teslim edilmiştir" dedi.

İspirli, Prof Dr Kurt’un isminin yaşatılması için Şehir Hastanesindeki patoloji servisindeki bir kliniğe isminin verilmesinin isabetli bir karar olacağına dikkat çekti.

Eşinin vefatına alışamadığını belirten Sema Kurt ise "Ali’nin yokluğuna alışamadım. Erzurum ve insan sevdalısı Prof. Dr. Ali Kurt, Erzurum’u ve Erzurumluyu çok seviyordu. Erzurum onun ailesiydi, aşkıydı, sevdasıydı" dedi.