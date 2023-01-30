Palandöken Kayak Merkezi tatilcilerin akınına uğruyor

Avrupa’nın en önemli kayak merkezlerinden biri olan Palandöken Kayak Merkezi, yarıyıl tatilinde de vatandaşların akınına uğradı.

Geçen hafta etkili olan yağışların ardından kar kalınlığının 150 santimetreyi aştığı Palandöken Kayak Merkezi, yarıyıl tatilini fırsat bilen çok sayıda kayak severe de ev sahipliği yaptı. Yerli ve yabancı turistler, aileleriyle kızak, kayak ve snowboard yapmanın keyfini yaşadı.

Tatilin keyfini çıkaran vatandaşlar, “Şehir dışından Erzurum’a kayak yapmaya geldik. Kayağın başkenti Erzurum’da snowboard yapmak da bir başka güzel Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal tesisleri ve oteller de harika Büyükşehir Belediyemiz Palandöken Kayak Merkezi’mizin adeta çehresini değiştirmiş. Türkiye’nin en ekonomik ve en seçkin kayak merkezinde tatilimizin keyfini çıkarıyoruz. Tüm kayak severleri, adrenalin tutkunlarını Palandöken Kayak Merkezi’ne davet ediyoruz” dedi.