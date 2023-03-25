Oltu’da kurtuluş coşkusu

Erzurum’un Oltu ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Oltu’nun düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü kutlama töreni Atatürk anıtına çelenklerin konulması ile başladı. Büyük önder Atatürk ve şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu, Ardından Oltu İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin hazırladığı Kurtuluş Programı için Oltu Kaymakamlığı Konferans Salonuna geçildi.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı okul öğretmenlerinden Hüseyin Gökçe yaptı. “Bu Topraklarda Oltu Destanı” adlı şiiri okul öğrencilerinden Sudenur Acar okudu, daha sonra İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğrencilerinin hazırladığı temsili göç canlandırıldı, daha sonra okul öğrencilerinden Sıla Döner Oltu’nun Kurtuluş Destanı adlı şiiri okudu.

Programda İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırlamış olduğu Kurtuluş temalı gösteri yapıldı.

Oltu Halk Eğitim Merkezi müzik öğretmeni Volkan Özdenin yönetiminde İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırlamış olduğu Kurtuluş türküleri ile program son buldu.

Törene İlçe Kaymakamı Cevdet Bakkal, Garnizon Komutan Vekili Piyade Binbaşı Serdar Eken, Oltu Belediyesi Başkan vekili Baki Parlak, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mahmut Beydilli, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve okullardan temsilci öğrenciler katıldı.