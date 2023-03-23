Öğretmen ve öğrenciler depremzedeler için pazarda çay sattılar

Oltu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri Malatya’da kardeş okul seçtikleri okula yardım etmek için Oltu Halk pazarında semaver yakarak çay sattılar.

Çevreme duyarlıyım, değerlerime sahip çıkıyorum (ÇEDES) projesi kapsamında Malatya’dan bir okul eşleşmesi yapılarak elde edilen gelir onlara gönderilecek.

Oltu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Muhasebe Ve Finansman Öğretmeni Yasin Demir, ‘’ÇEDES programı kapsamında böyle bir program düşündük. Sabah pazara geldik çayımızı yaptık, Oltu halkı bize bayağı destek oldu, bu kapsamda elde ettiğimiz geliri deprem bölgesinde depremzedelere göndereceğiz bu manada Tüm Oltu Halkına teşekkür ediyoruz’’ dedi.

Oltu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Muhammet Ali Yıldız Tekin, ‘’Bugün pazara geldik çayımızı demledik, küçükte olsa depremzedelere faydamız olsun amacı ile çay satıyoruz. Bizlere destek çıkan herkese çok teşekkür ediyoruz’’ dedi.

Vatandaşlardan Burcu Demir ise ‘’Bugün pazara geldim bu projeyi gördüm çok mutlu oldum bugün çay içerek hakkımızı pastanede değil burada kullanmak istedik, inşallah bu şekilde depremzedelerimizin yaralarını saracağız’’ dedi.