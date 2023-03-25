Milletvekili Aydemir’den Yazıcıoğlu’na vefa

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Büyük Birlik Partisinin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nu hakka vuslatının 14. Yılında rahmet niyazıyla andı.

Yazıcıoğlu’nun "Firavuna karşı olmak yetmez, Musa’nın da yanında olmak lazım" ifadesini anımsatan Milletvekili Aydemir, "Şimdi tam da bunu dillendirmenin zamanı." diye konuştu.

Bayrak şahsiyetler

Milletvekili Aydemir, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, Türklerin, bayrağı, her şeyin üzerinde tuttuğunu, simgeleştirdiğini anlattı. Bunun gibi bayraklaşan şahsiyetler de bulunduğunu belirten Milletvekili Aydemir, duruşuyla, davasına olan sadakatiyle, milletin yanında konuşlanmasıyla Büyük Birlik Partisinin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun böyle bir isim olduğunu dile getirdi.

Rahmet ve minnetle anıyoruz

Yazıcıoğlu’nun vefatının 14. yılı olduğunu hatırlatan, vefatından sonra da BBP’ye oy veren ya da vermeyen 80 milyonun yüreğinde acı hissettiğini kaydeden Milletvekili Aydemir, Yazıcıoğlu’nu rahmet ve minnetle andığını kaydetti.

Musa’nın da yanında olmak lazım

Yazıcıoğlu’nun "Firavuna karşı olmak yetmez, Musa’nın da yanında olmak lazım" ifadesini anımsatan Milletvekili Aydemir, "Şimdi tam da bunu dillendirmenin zamanı." diye konuştu.

Ağıralioğlunun Açıklamaları

TBMM’deki basın toplantısında, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu’nun açıklamalarının hala tartışıldığını ifade eden Milletvekili Aydemir, Ağıralioğlu’nun yüzde 100 doğru tespitler yaptığını söyledi.

Aydemir’den Demirtaş’a Tepki

Cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, "oy karşılığında eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı hapisten çıkaracağını" ifade ettiğini aktaran Milletvekili Aydemir, Demirtaş’ın, Yasin Börü’nün katillerini azmettirenlerin başında geldiğini; terörle ilintisinden dolayı da mahkum olduğunu kaydetti.

Firavunun yanında olmanın hiçbir İYİ Partilinin içine sineceğine inanmadığını ve Musa’nın yanında yer alacaklarını dile getiren Milletvekili Aydemir, Atatürkçülerin de Kılıçdaroğlu’na oy verirlerse "kendilerini tarif etmekten uzaklaşacaklarını" savundu.