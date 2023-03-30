Milletvekili Aydemir: ‘Bizim yüreğimizde millet var’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Bizim yüreğimizde millet var. Bizim için 85 milyonun tamamı ama tamamı mübarektir ve hepsi bizim yüreğimizdedir.’ vurgusunu paylaştı.

Milletvekili Aydemir, ‘Bu millet özel, yüksek ve asil bir millettir. Yine basiretiyle, ferasetiyle hakkı teslim edecek, yine emaneti ehline verecek ve yine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır’ diyecektir. ‘ kaydını düştü

Aydemir Gündemi Değerlendirdi

Milletvekili Aydemir, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in partisinin grup toplantısındaki konuşmasında Cumhur İttifakı’nı toplumu kamplaştıran ve bölüştüren; Millet İttifakı’nı ise birleştiren bir siyasi anlayış gibi lanse ettiğini belirtti.

Milletvekili Aydemir, "PKK’yla, terörist yapılarla bir araya gelirseniz lanetle anılırsınız. Şu anda Millet İttifakı bütünüyle terörist yapılar tarafından kuşatılmıştır." dedi. Milletvekili Aydemir, Türk milletinin 14 Mayıs’ta Millet İttifakı’na esaslı bir demokrasi tokatı atacağını ve onları siyasetin çöplüğüne göndereceğini kaydetti.

Aydemir’den Sert Tepki

Milletvekili Aydemir, "PKK bu ülkeyi bölmek için addetmiş, bunun için gece gündüz çalışan imansız bir örgüt. Bunlarla bir araya gelmişsiniz, Türkiye’nin bütünleşeceğinden bahsediyorsunuz. Milleti aldatıyorsunuz. Bir de dalga geçiyorsunuz, ayıptır. Bu milletin on binlerce insanının kanında parmağı olan bir örgüt sizi orada tanzim ediyor, sizi yapılandırıyor ve çıkıp bir de aldatıyorsunuz." diye konuştu.

Ağıralioğlu’nun İstifası

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu’nun partisinden istifa edeceğini açıkladığını ifade eden Milletvekili Aydemir, şöyle konuştu: "O biliyor ki tarih onu mahkum edecekti orada kalsaydı. Önümüzde uzun zamanlar var. Biz ölüp gideceğiz, faniyiz ama burada yaptıklarımız tarihe nakşoluyor Yarın öbür gün evlatlarınız, bizim yaptıklarımızı mutlaka ve mutlaka okuyacaklar. Ya lanetle ya da hürmetle anacaklar. Lanetle nasıl anılırsınız? PKK’yla, terörist yapılarla bir araya gelirseniz lanetle anılırsınız. Şu anda Millet İttifakı bütünüyle terörist yapılar tarafından kuşatılmıştır. Bunu ben demiyorum, terör örgütleri söylüyor. PKK’nın bütün o kitapsız önde gidenlerin tamamı çıkıp Millet İttifakı’nın yanında yer aldıklarını söylüyorlar. 14 Mayıs onlar için hayati bir zaman dilimi. Çünkü şu anda yok olmak üzereler. Biz onları yerin dibine batırdık."

Önceliğimiz Millettir

AK Parti’nin tüm önceliğinin millet olduğunu vurgulayan Milletvekili Aydemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın grup toplantısında paylaştığı müjdeleri hatırlatarak, ‘Bakın sayın Cumhurbaşkanımız grup toplantısında özel mesajlar verdi. Biz neyle ilgileniyoruz? Milletimizin daha müreffeh şartlarda yaşamasıyla ilgileniyoruz. Bizim derdimiz insanlarımız daha huzurlu olması, daha müreffeh yaşamasıdır. Toplumun hangi kesimi olursa olsun onlara dönük gayretlerimiz var. Bizim gecemiz gündüzümüz yok. Bakın seçime gidiyoruz ama seçim gününe kadar şu meclisi sayın Cumhurbaşkanımız çalıştırıyor, beraber çalışıyoruz. Niye millet daha huzur bulsun diye yapıyoruz. ‘ dedi.