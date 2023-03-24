Milletvekili Aydemir: ‘AK hareket ufuk hareketidir’

Milletvekili Aydemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önemli açıklamalarda bulunduğunu anımsatarak, AK Parti’nin bir ufku olduğunu, eser ve hizmet siyasetinden taviz verilmediğini belirtti.

AK Parti Milletvekili Aydemir, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında siyasi ve ekonomik gelişmelere ilişkin tespitleri paylaştı. Milletvekili Aydemir, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu’nun, altılı masanın terör gölgesinde oluştuğunu çok net ifade ettiğini söyledi.

Aydemir’in basın toplantısı

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ne yönelik "Bazı bölümleri turistlere açılabilir." sözlerini eleştirdi.

Ak hareket ufuk hareketidir

Milletvekili Aydemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün bir televizyon kanalında açıklamalarda bulunduğunu anımsatarak, AK Parti’nin bir ufku olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın deprem bölgesinde yapılacakları da anlattığını aktaran Milletvekili Aydemir, "Bunlar böyle ucuz işlerle uğraşırken biz de millete hizmetle uğraşıyoruz. Cumhurbaşkanı’mız bir müjde de verdi. 5 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya çıkarılacağını söyledi. ’İnsanlarımızı rahatsız edecek her şeyi bertaraf ederek yürüyeceğiz’ dedik, öyle de yapıyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

Aydemir’den Karamollaoğlu’na eleştiri

Türkiye’de milli savunma alanları dışında her yerin turistlere açık olduğunu anlatan Milletvekili Aydemir, "Haçı koynunda taşıyanlar maalesef bizim değerlerimizi öne alarak bugüne kadar bizdenmiş gibi yaptılar. Ayıp, ayıp. Karamollaoğlu, neyin peşindesin? Ayasofya’nın her bölümü turiste açık. Sen bu sözlerinle ’Bazı bölümlerini kilise yapacağız.’ mı diyorsun? Mert olun. Kime yaranıyorsun? Eğer ortaklarına, HDP’ye yaranacaksan bunu Saadet Partili seçmen yemez." diye konuştu.

Ağırali’nin basın toplantısı

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ağıralioğlu’nun açıklamalarında, Altılı Masa’yı tarif ettiğini dile getiren Milletvekili Aydemir, "Sayın Ağıralioğlu, Altılı Masa’nın terör gölgesinde oluştuğunu çok net ifade etti. Açıklamaları, ’Cumhurbaşkanlığı seçiminde terör bizim masayı destekliyor.’ demektir. Teröristler saflarını açık ettiler, ’Kılıçdaroğlu’nun yanındayız.’ dediler. Biz söyledik, işte dün de o masanın ortaklarından biri aynen bunu söyledi." ifadelerini kullandı.

Aydemir’den Şehit Özmen’e Vefa

Milletvekili Aydemir, 23 Mart 1970’de şehit edilen, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencisi Süleyman Özmen’i rahmetle andı. Aydemir, ‘Vatan hainleri tarafından şehit edilen Süleyman Özmen’i Gençosmanoğlu’nun,’ Öz menem! Öz menem!/Onlar kabuk...öz menem!/Sen yelde savrulan kül/Yüreklerde köz menem!/Ülkü uğruna şehid/Men Süleyman Özmen’em!’ dizeleriyle 53’üncü şehadet yıldönümünde yad ediyor, İla’yı Kelimetullah için can adayan Şehid Özmen’e rahmet niyaz ediyorum. ‘ dedi.