Mart ayında yağan kar çiftçiyi sevindirdi

Erzurum’un Aşkale ilçesinde etkili olan kar yağışı çiftçileri sevindirdi.

Kurak geçen kış mevsiminin ardından Mart ayında etkili olan kar yağışı çiftçileri mutlu etti. Bazı tarlaların sürülmesine rağmen yağan kar kırsalda çiftçiye sevindirdi.

Hava sıcaklıklarının artmasının ardından meralarda çiçekler açmaya başlarken yağan kar ile yeniden beyaz örtüyle kaplandı.