Küçükoğlu; “Ortak paydamız büyüyen Türkiye”

AK Parti Milletvekili aday adayları dün Ankara’da Genel Merkez binasında gruplar halinde mülakata tabi tutuldu. Türkiye geneli yapılan aday adayı mülakatlarında Erzurum’dan 88 katılım oldu. AK Parti Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu da, aday adaylarına refakat etmek ve moral vermek amacıyla Ankara’daydı. Günün ilk saatlerinden itibaren aday adaylarını yalnız bırakmayan Başkan Küçükoğlu’nun, eski ve yeni milletvekilleri ile aday adayları onuruna düzenlediği iftar yemeği ise memnuniyetle karşılandı. Mevcut milletvekillerinden Recep Akdağ, Selami Altınok ve Zehra Taşkesenlioğlu’nun iştirak ettiği davette AK Parti eski Milletvekillerinden Mustafa Ilıcalı, Orhan Deligöz ve Mücahit Daloğlu’nun da bulunduğu gözlendi.

“Davaya hizmet çalışmakla mümkündür”

Ankara Etimesgut’ta özel bir restoran da düzenlenen iftar yemeğinde Başkan Küçükoğlu, birlik beraberlik mesajları verdi. 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan seçimlerin önemine değinen Küçükoğlu, 21 yıldır süregelen birlik ve beraberlik sayesinde zaferlerin ve başarıların sağlandığına dikkat çekti. İl Başkanı Küçükoğlu: “Bugün Başkent’teki oluşturduğumuz birlik soframız bu aziz davaya hizmet eden Erdemliler Hareketi’nin dava müktesebatını bir kez daha ortaya koymuştur. AK Parti Ahde Vefa’nın, birliğin ve kardeşliğin partisidir. 14 Mayıs tarihinde yapılacak olan Milletvekili Genel Seçimleri ülkemiz için çok önemli bir dönüm noktası olacaktır. Her türlü masa oyunları ile ülkenin temeline dinamit koymaya çalışanlar ile hizmeti şiar edinenler halkın takdirine sunulacaktır. 15 Mayıs sabahında inanıyoruz ki Türkiye vizyonumuz sağlam temeller üzerine oturmuş olacaktır. Ülkemize kazandıracak daha çok hizmetimiz var. Gerçeğe dönüştürecek daha çok hayalimiz var. Hayata geçirecek daha çok projemiz var.” dedi.