Küçükoğlu; “Nevruz birlik ve dayanışmanın adıdır”

AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlanan Nevruz Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Millet olarak bir arada huzur içerisinde yaşama arzusunun kuvvetlendiği karşılıklı sevgi, dayanışma ve hoşgörünün yaşandığı ortak bir kültür mirası olan Nevruz’un yeniden dirilişin, bolluğun ve bereketin sembolü olduğunu söyleyen AK Parti Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, mesajında öncelikle 6 Şubat tarihinde meydana gelen ve Asrın felaketi olarak adlandırılan 11 ilimizdeki deprem afetinin bir kez daha birlik ve beraberlik önemini artırdığına dikkat çekti. Nevruz’un, Türkistan’dan Balkanlar’a kadar uzanan geniş coğrafyada halkları birbirine bağlayan, baharın gelişini müjdeleyen, birlik, beraberlik ve kardeşliğe vesile olan özel bir gün olduğunu hatırlatan Başkan Küçükoğlu, şunları kaydetti. “En köklü medeniyetlerin başında gelen Türk Milleti; kültürünü, geleneklerini, millî ve manevî değerlerini en güzel şekilde yansıtan bayramlarını, barışın, dayanışmanın ve yardımlaşmanın fırsatı olarak görmekte ve bu zaman dilimlerine büyük bir değer vermektedir. Nevruz’un önemini yalnızca bahar bayramı olarak algılamamalıyız. Doğanın yeniden hayat bulması ile aslında unutulmuş değerlerin yeniden kazandırılması olarak düşünülmelidir. Bu itibarla hemşerilerimin, coğrafyamızdaki ve Türk dünyasındaki tüm kardeşlerimizin Nevruz Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum.” diye konuştu.