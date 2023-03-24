Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, Ramazanın ilk gününde kalplere dokunan bir organizasyona imza attı.

MHP Erzurum İl teşkilatı, İlk İftarlık MHP’den diyerek hazırladıkları hurma paketlerini Ramazanın ilk gününde sahaya inerek vatandaşa dağıttı. MHP İlçe teşkilatlarının da katıldığı ve şehrin dört bir yanında yapılan organizasyonda, iftara yakın bir saatte iftarlık dağıtımı yaparak, vatandaşın ramazanını kutladı.

İş yerleri, trafikteki araçlar ve şehirde dolaşan vatandaşlar yapılan bu ikram karşısında duydukları memnuniyeti dile getirerek “Adem Başkan şehirde büyük bir etkileşim ve hareket kazandırdı. Bugün yaptıkları bu faaliyette bunun en büyük göstergesi. Bizler, ramazanın bu ilk gününde yapılan ikramı çok beğendik. Kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.

Yaklaşık 50 kişilik bir ekiple sahada vatandaşın hem elini sıkıp hem de ikram da bulunan parti teşkilatı “bugün yaptığımız bu faaliyetle halkımızın hem ramazanını kutladık hem de ikramda bulunduk. Hemşehrilerimiz bizi çok iyi karşıladı sağolsunlar” ifadelerinde bulundular.

MHP tüm teşkilatıyla sahada

Organizasyon sonrasında açıklama yapan İl Başkanı Adem Yurdagül; “Bizler göreve geldiğimiz günden bu güne kadar liderimizin emrinde saha çalışmalarımıza başladık. Tüm teşkilatımız saha da aktif bir şekilde vatandaşımızın yanında. Cumhur ittifakımız, Erzurum’u Türkiye Yüzyılına taşıyacak kadrolarla canla başla mücadele veriyor. Ben tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Yurdagül açıklamasında, “bugün halkımızın arasına katıldık ve İlk İftarlık MHP’den sloganıyla ikramda bulunduk. Ayak üstü hasbihal ettiğimiz hemşehrilerimiz bizlere büyük bir teveccüh gösterdi. Rabbim dadaşlarımızdan razı olsun. Bizler Allah’ın izniyle bu şehirde, dokunulmadık yürek, sıkılmadık el bırakmayacağız. Çalışmalarımız ramazan ayında da yoğun bir şekilde devam edecektir” dedi.