Hatay’da Aziziye mesaisi

Aziziye Belediyesi’nin Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde kuracağı konteyner kentte çalışmalar son sürat devam ediyor. İçerisinde tuvaletinden banyosuna, mutfak tezgâhından oturma alanına varıncaya kadar çeşitli donatılar barındıran 100 adet konteyner, bu ay sonuna doğru depremzede ailelere teslim edilecek.

Aziziye Belediye Meclisi’nin aldığı kararla “Kardeş Belediye” ilan edilen Antakya Belediyesi ile birçok alanda işbirliği içerisinde olan Aziziye, Hatay’da bulunan bazı çadır kentlerdeki bakım, onarım ve temizlik hizmetlerini de yürütüyor. Deprem bölgesi ile sürekli temas halinde olan ve geçtiğimiz haftayı Hatay’da geçiren Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Antakya’da devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Konteyner kent ay sonunda tamam

“Ilıca-Dadaşkent Yerleşkesi” adı verilen konteyner kentin kurulumunda görev alan Aziziye Belediyesi ekipleriyle bir araya gelen Başkan Orhan, buradaki çalışmalara ortak oldu, konteynerlere kaynak yaptı. Şantiye yetkililerinden son durum hakkında bilgiler alan Başkan Orhan, mesai arkadaşlarına moral vermeyi de ihmal etmedi. 100 konteynerlik yerleşkenin bu ay sonuna doğru tamamlanmış olacağı bilgisini veren Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, “İçerisinde depremzede ailelerimizin ihtiyaçlarına binaen her ayrıntıyı düşündüğümüz konteyner yuvalarımızı ay sonuna doğru tamamlamış olacağız” dedi.

Aziziye deprem bölgesinde

Başkan Orhan, “Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde oluşturulan yol haritası doğrultusunda depremin hemen ardından bölgeye koştuk. Adıyaman’a ve Hatay’a arama-kurtarma ekiplerimizi ve iş makinalarımızı gönderdik. Adıyaman’da depremzede ailelerimize hizmet veren mobil mutfak kurduk, on binlerce vatandaşımıza üç öğün yemek ikramında bulunduk. İçişleri Bakanlığımız, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, AFAD ve Kızılay’ımızın koordinasyonunda yapılan planlama doğrultusunda Hatay ilimizin merkez ilçesi olan Antakya’da ise 100 konteynerden oluşacak bir yerleşke kurmaya başladık. Çalışmalarımız devam ediyor ve bu ay sonuna doğru inşallah Ilıca-Dadaşkent Konteyner Yerleşkemizi depremzede ailelerimize teslim edeceğiz” diye konuştu.

Çadır kentlerde inceleme

Hatay’da konteyner kent yerleşkesinin yanı sıra Aziziye Belediyesi ekiplerinin görev yaptığı çadır kentleri de ziyaret eden Başkan Muhammed Cevdet Orhan, buradaki çalışmaları da gözden geçirdi. Mehmetçik’in de görev aldığı çadır kentlerde askeri yetkililerle de bir araya gelen Orhan, sürekli irtibat halinde bulunduğu AFAD’dan ihtiyaçlara dönük talep ve beklentileri de kayda geçti. Aziziye Belediye Başkanı Orhan, çadır kent ziyaretlerinin ardından yaptığı değerlendirmede; yaraları sarmak için sıra dışı bir çaba gösterildiğinin altını çizdi. Orhan, “Aziziye Belediyesi olarak, depremzede vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ekiplerimiz Hatay’ın dört bir yanında görev başında. Devletimiz tüm imkânlarıyla, tüm kurumlarıyla deprem bölgesinde. Biz de bu doğrultuda üstlendiğimiz sorumlulukları seve seve yerine getirmeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Afet koordinasyon toplantıları

Öte yandan Aziziye Belediye Başkanı Orhan, Hatay temasları kapsamında Afet Koordinasyon Merkezi’ndeki toplantılara da katıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile AK Parti’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin başkanlığında gerçekleştirilen durum değerlendirme toplantılarında Aziziye Belediyesi’nin deprem bölgesinde yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgiler aktaran Başkan Orhan, depremin yaralarının sarılması sürecinde atılması gereken bazı adımlara yönelik görüş ve önerilerini de dile getirdi.