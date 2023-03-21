Hafızlar belgelerini Kaymakam Zeyrek’den aldılar

Pasinler İlçe Müftülüğü Merkez Erkek Kur’an Kursunda hafızlığını tamamlayan öğrencilere “Hafızlık Belgesi” verildi.

Pasinler İlçe Müftülüğüne bağlı Merkez Erkek Kur’an Kursunda Hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayarak icazeti hak edip mezun olan öğrencilere Kaymakam Emre Zeyrek tarafından Diyanet İşleri Başkanlığınca imzalı Hafızlık ve Teşekkür Belgeleri takdim edildi.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Pasinler Kaymakamı Emre Zeyrek, "İlçe Müftülüğümüze bağlı erkek Kur’an kurslarımızda hafızlık eğitimini tamamlayarak icazeti hak edip mezun olan öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi donanımlı olarak yetiştirebilmek için Kaymakamlık olarak eğitime büyük önem ve destek veriyoruz, vermeye de devam edeceklerini belirten Zeyrek, öğrencilerimize her türlü imkanı sunan İlçe Müftülüğümüze, ilgili kurumlara, hayırsever vatandaşlarımıza, onları yetiştiren anne babalarına, velilerine ve Kur’an kursu öğreticilerine de ayrıca teşekkür ederim" dedi.

İlçe Müftüsü Hamza Göksu ise, "Hafızlarımız ilçemizin manevi sigortaları. Öğrencilerimiz Kur’an Kurslarımızda almış oldukları Hafızlık eğitiminin yanı sıra Ortaokul ve Lise eğitimlerini de aksatmadan devam ettirmektedir. Böylelikle hem dini, hem fenni eğitimi birlikte görüyorlar. Öğrencilerimize ve genel anlamda eğitime vermiş olduğu değer ve desteklerinden dolayı İlçe Kaymakamımıza İlçe Müftülüğü olarak teşekkür ediyoruz" dedi.

Hafızlığını tamamlayan öğrencilere İlçe Kaymakamı Emre Zeyrek tarafından belgeleri verildi.