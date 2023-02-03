Gönüllü annelerden anlamlı etkinlik

Gönüllü anneler grubunca Erzurum’da ihtiyaç sahibi çocuklar için karne hediyesi olarak Palandöken Kayak Merkezinde etkinlik düzenlendi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen etkinliğe 35 çocuk katıldı.

Palandöken Kayak Merkezinde gondol ve telesiyeje binen çocuklar, kızaklarla doyasıya eğlenerek, yemek programına katıldılar.

Gönüllü Anneler Grubu Temsilcisi Atike Buliç, amaçlarının çocukların sosyalleşmesini sağlamak olduğunu belirterek, etkinlikte Palandöken Kayak Merkezini ilk kez gören çocukların büyük keyif yaşadığını ifade etti.

Etkinliğe destek veren Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerine teşekkür eden Buliç, "Amacımız çocuklarımıza diğer akranları gibi karne hediyesi sunarak, kaliteli vakit geçirmelerini sağlamaktı. Onların yüzündeki mutluluğa tanık olmak bizlere büyük haz verdi. Palandöken Kayak Merkezini ilk kez gören çocuklarımız oldu. Önemli olan onların sosyalleşmesini sağlamak. Etkinliğimize çocuklarımızla birlikte ebeveynleri de katılma imkanı buldu. Onların dualarını almak bizim için bir ayrıcalık. Etkinliğimize destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinliğe katılan çocuklar ve aileleri ise böylesine anlamlı bir etkinliği düzenleyen gönüllü anneler grubuna teşekkür ettiler.