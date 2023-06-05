Erzurum’da yağışlar sürecek

Haziran ayına yağışla giren Erzurum ve bölgesi yavaş yavaş artan sıcaklıkların etkisine girerken, yağışlar ara ara sürecek.

Uzun kış ayları ve sonrasında yaşanan bahar yağmurlarıyla adeta güneşli havaya özlem duyan Erzurumlulara meteorolojiden müjdeli haberler henüz gelmedi. Hazirana ayına yağmurlu ve düşük sıcaklıkla giren bölgede bulutlu ve yağışlı havalar yaşanacak. Meteorolojinin 5 günlük hava tahminlerinde sıcaklıkların 13-27 derece arasında olacağı öngörülüyor. 7-9 Haziran günlerinde yağışla birlikte az bulutlu günler yaşanacak.