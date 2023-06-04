Erzurum’da LGS heyecanı başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında düzenlenen 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı merkezi sınav başladı.

Erzurum’da da binlerce öğrenci sabahın erken saatlerinde sınava girecekleri okullara geldi ve 09.00’dan itibaren salonlara alındı.

Sınav, iki oturum halinde uygulanıyor. Saat 09.30’da başlayan sözel oturumda, öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. Saat 11.30’da başlayacak, matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 sorunun yöneltileceği sayısal oturumda ise öğrencilere 80 dakika süre verilecek. İki oturum arasındaki 45 dakikalık sürede öğrenciler, okul bahçelerine çıkabilecek, ihtiyaçlarını giderebilecek.

Bu arada okulların bahçelerinde anne ve babaların heyecanları gözlerden kaçmadı.