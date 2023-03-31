Erzurum’da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon toplantısı

2023 Yılının 1. Dönem Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyon Toplantısı Vali Yardımcısı Lokman Düzgün başkanlığından kamu kurum kuruluşları, üniversiteler ve STK’lerin katılımıyla valilik binasında gerçekleştirildi.

Toplantıya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, Kadın Hizmetleri Şube Müdürü Şükran Gökdaş da katıldı. Toplantıda kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve mağdurların hizmetlerden daha etkin faydalanmaları adına yapılacaklar üzerinde konuşuldu.