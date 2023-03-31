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Erzurum’da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon toplantısı
2023 YILININ 1. DÖNEM KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İL KOORDİNASYON, İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYON TOPLANTISI VALİ YARDIMCISI LOKMAN DÜZGÜN BAŞKANLIĞINDAN KAMU KURUM KURULUŞLARI, ÜNİVERSİTELER VE STK’LERİN KATILIMIYLA VALİLİK BİNASINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
ERZURUM 31.03.2023, 14:04
2023 Yılının 1. Dönem Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyon Toplantısı Vali Yardımcısı Lokman Düzgün başkanlığından kamu kurum kuruluşları, üniversiteler ve STK’lerin katılımıyla valilik binasında gerçekleştirildi.
Toplantıya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, Kadın Hizmetleri Şube Müdürü Şükran Gökdaş da katıldı. Toplantıda kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve mağdurların hizmetlerden daha etkin faydalanmaları adına yapılacaklar üzerinde konuşuldu.