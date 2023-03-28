Erzurum’da ikinci ürün olarak “Turşuluk (Kornişon) Hıyar Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi" 2023 yılı yatırım programına alındı

Tarımsal yeniliklerin kadın çiftçiler tarafından öğrenilmesi, uygulanması ve kadın odaklı yaygınlaştırılmasının sağlanması amacıyla "Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor Programı" yürütülüyor.

Program kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlükleri ve Araştırma Enstitüsü Müdürlükleri iş birliği ile hazırlanan projeler Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı’nca değerlendirilerek desteklenmeleri sağlanıyor. Bu kapsamda Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü iş birliği ile hazırlanan "Erzurum İlinde İkinci Ürün Olarak Turşuluk (Kornişon) Hıyar Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi" 2023 yılı yatırım programına alınarak proje bütçesi 50 bin TL olarak belirlendi.

Tarımın her alanında kadının eli olmalı ve bütün tarımsal yeniliklerden kadınlarında yararlanması gerekliliğinden bahseden İl Müdürü Osman Akar "İlimizde İspir, Narman, Oltu, Olur, Pasinler, Pazaryolu, Şenkaya, Tortum, Uzundere sebzeciliğin yoğun yapıldığı ilçelerimizdir. İlçelerimizde İklim şartlarının olumlu etkisiyle sebzecilik faaliyetleri yapılmaktadır. Bu ilçelerimiz başta olmak üzere diğer ilçelerimizde de farkındalık oluşturmak adına sebze üretimini arttırmak ve çiftçilerin sebzecilik faaliyetlerinden kar etmelerini sağlamak ve kırsal kesimde kadınların çalışma koşullarını daha rahat, çekici ve güvenli bir duruma getirmek en öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Birim alandan alınan verimi artırarak çiftçi gelir düzeyinin yükseltilmek ve dolayısıyla; sosyo-ekonomik yapının iyileştirilmek amaçlarımız arasındadır" dedi.

Eğitime Aziziye, Yakutiye ve Palandöken ilçelerinden 20 kadın çiftçi katıldı. Kornişon yetiştiriciliği hakkında yapılan iki günlük eğitim dağda bir otelde gerçekleştirildi. Eğitim sonrasında kadın çiftçilere kişi başı 672 adet olmak üzere toplam 13 bin 440 adet kornişon fidesi dağıtılacak.