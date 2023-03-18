Erzurum’da Çanakkale zaferi ve şehitler anıldı

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Erzurum’da düzenlenen törenlerle kutlandı.

Karskapı Şehitliği ve Polis Şehitliğinde düzenlenen törenlerde Şehitlik anıtına çelenk sunumu yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından saygı atışı yapıldı, şehit mezarları ziyaret edilerek karanfil bırakıldı.

Törene Vali Vekili Murat Öztürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Fedai Ünsal, Emniyet Müdürü Levent Tuncer, Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Recep Akgül, şehit yakınları ve kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Yapılan konuşmaların ardından açıklama yapan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen “Bugün 18 mart şehitlerimizin seneyi devriyesini idrak ediyoruz. Bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Tabi bir milletin küllerinden ayağı kalktığı bir gün olarak biz bugünü yad ediyoruz. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Yaşayan gazilerimize sağlık, rahmete kavuşanlara da Allah’tan rahmet diliyoruz” dedi.