Erzurum Kuyumcular Odasından 500 aileye gıda yardımı

Erzurum Kuyumcular Odasınca 500 aileye gıda yardımı yapıldı.

Erzurum Kuyumcular Odası Başkanı Özkan Koçak, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada. “Kuyumcular odası olarak, önce bir çalışma yaptık. Bu çalışmayı tüm kuyumcu esnaflarımızla paylaştık. Bu çalışma sonucunda odamız ve kuyumcu esnaflarımızın desteğiyle 500’ü aşkın gıda kolileri hazırladık. Her bir koli 17 parça’dan oluşarak hazırlandı. Yönetim kurulumuz ile birlikte kendi ellerimizle Erzurum’da bulunan bazı mahallelerde 300’ü aşkın aileye kapı kapı dolaşarak ihtiyaç sahiplerine teslim ettik. Yardımda emeği geçen kuyumcu esnaflarımıza teşekkür ediyorum, Allah hayrımızı kabul eylesin” dedi.

Başkan Koçak son olarak yardım gıda malzemesi yanında 1 kilogram kıymanın da kolilerle beraber dağıtıldığını belirtti.

Koçak, ayrıca 10 aileye Ramazan boyunca ekmek yardımı ve 10 ailenin de yine Ramazan boyunca tüm ihtiyaçlarını karşılayacağını belirtti.