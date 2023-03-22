ERKON Genel Başkanı Alatepe, basın mensupları ile bir araya geldi

Erzurum Konfederasyonu (ERKON) Genel Başkanı Ali Murat Alatepe, düzenlenen kahvaltıda basın mensupları ile bir araya geldi. ERKON’un hedefleri ve vizyonunu anlatan Anatepe, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

ERKON olarak bir arada olmanın öncüsü olmak istediklerini dile getiren Alatepe, “ERKON kıymetli Oltu taşlarının, kehribarların tek tek olan Erzurumluların dizildiği iptir aslında. Böyle bakmak lazım. İpin hiç önemi yok, naylon ince, elinizde çekince kopmazsa mesele de o biz işte ip olsun istiyoruz ERKON, sağlam bir ip olsun” diye konuştu.