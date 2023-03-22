EPDAD ekibinden Rektör Çomaklı’ya ziyaret

Öğretmenlik mesleğinin eğitim sürecinde fiziki şartlar, eğitim olanakları, kaynakların etkin kullanımı, araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile idari ve akademik personel yeterliliği gibi parametreler üzerinden incelenen ve daha önce 7 programı akredite edilen Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesinde; Türk Dili Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Almanca Öğretmenliği ve Tarih Öğretmenliği programları da akredite olmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda söz konusu programların akredite çalışmalarını yerinde incelemek için Atatürk Üniversitesine gelen Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) ekibi, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı ziyaret etti.

Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ufuk Şimşek’in refakat ettiği EPDAD yöneticileri, Eğitim Fakültesindeki akreditasyon çalışmalarının başarılı bir şekilde devam ettiğini belirterek, son yıllarda Atatürk Üniversitesindeki tüm fakültelerde başlatılan akredite hamlesinin takdire şayan olduğunu ifade ettiler.

Fakültelerin ve programların ulusal ve uluslararası standartlardaki dış bağımsız kuruluşlar tarafından tescil edilmesinin önemli olduğunu dile getiren Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ise, eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencilerin mesleki bilgi ve beceriye sahip, donanımlı bir şekilde mezun olacağını ve akreditasyon belgesi ile bu eğitimin güvence altına alınacağını söyledi.

Atatürk Üniversitesinde her fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında olduğu gibi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesinde de eğitim-öğretimin ulusal ve uluslararası standartlarda verildiğini belirten Rektör Çomaklı, üniversitenin bu yolda emin adımlarla büyümeye ve güçlenmeye devam edeceğini vurguladı.