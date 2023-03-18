EMŞAV Bölge Başkanı Aydın’dan Çanakkale Zaferi mesajı

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Doğu Anadolu Bölge Başkanı Hayrettin Aydın, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Aydın mesajında şunları kaydetti; “Çanakkale Zaferi’nin 108. Yılı dolayısıyla vatan toprağı için canını feda etmiş tüm şehitlerimize ve ebediyete intikal etmiş gazilerimize Allah’tan rahmet dilerim. Ayrıca Tüm gazilerimize şükranlarımı sunarım. Ülkemizin içinde geçtiği bu afet günlerinde o zaman nasıl birlik beraberliğimiz ile vatan toprağını koruduysak bu durumdan da daha güçlü çıkacağımıza inanıyorum. Gün birlik beraberlik olma günümüz. Bu coğrafya’da üzerimize oynanan siyasi ve ekonomik oyunları milli bir ruhla nasıl bertaraf edip bu zorlukların üstesinden geleceğimize inanıyorum.”